Valoraciones de los jugadores de Inglaterra ante Argentina: ¡El título no vuelve a casa... otra vez! Thomas Tuchel y los Tres Leones pagan caro su táctica defensiva, mientras que Harry Kane y compañía vuelven a quedarse cortos en el Mundial

Jordan Pickford (5/10):

A pesar de la posesión argentina, apenas intervino durante una hora, pero realizó un par de buenas paradas, incluida una a Nico González, antes de que Enzo Fernández le batiera y Messi le sorprendiera con un magnífico centro.

Reece James (7/10):

Volvió al once tras su buen partido contra Noruega y estuvo sólido hasta su salida en los últimos minutos.

John Stones (5/10):

Realizó varias intercepciones clave en el último tramo del partido, pero luego perdió a Lautaro en el gol de la victoria.

Marc Guehi (6/10):

Al igual que Stones, contribuyó a repeler oleada tras oleada de ataques argentinos en la segunda parte, pero no se le puede culpar de ninguno de los dos goles.

Djed Spence (7/10):

Justificó su titularidad sobre Nico O'Reilly con una gran actuación; su mejor acción fue una entrada deslizante que evitó el remate de Giuliano Simeone ante la portería.