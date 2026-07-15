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Mark Doyle

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Valoraciones de los jugadores de Inglaterra ante Argentina: ¡El título no vuelve a casa... otra vez! Thomas Tuchel y los Tres Leones pagan caro su táctica defensiva, mientras que Harry Kane y compañía vuelven a quedarse cortos en el Mundial

Player ratings
World Cup
FEATURES
Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
H. Kane
J. Bellingham
T. Tuchel
D. Spence
A. Gordon
M. Rogers

Thomas Tuchel desperdició la mejor oportunidad de Inglaterra de llegar a su primera final del Mundial desde 1966, pues los Tres Leones dejaron que Argentina remontara y ganara 2-1 en Atlanta el miércoles. La alineación de Tuchel pareció funcionar al principio: Morgan Rogers, sorpresa en el once, centró para que Anthony Gordon abriera el marcador a los 10 minutos del segundo tiempo.

La excesiva cautela alemana, que propició una de las peores primeras partes de un Mundial, terminó perjudicando a Inglaterra. Tuchel, con cambios defensivos como los ingresos de Konsa, Burn y O'Reilly, renunció a la iniciativa.

La presión argentina surtió efecto cuando Enzo Fernández marcó desde fuera del área, poco después de que Alexis Mac Allister estrellara un cabezazo en el poste. En el descuento, Mac Allister volvió a chutar al palo, pero los campeones siguieron insistiendo y, segundos después, Lionel Messi centró desde la derecha para que el suplente Lautaro Martínez, libre de marca, cabeceara al segundo palo.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Jordan Pickford (5/10):

    A pesar de la posesión argentina, apenas intervino durante una hora, pero realizó un par de buenas paradas, incluida una a Nico González, antes de que Enzo Fernández le batiera y Messi le sorprendiera con un magnífico centro.

    Reece James (7/10):

    Volvió al once tras su buen partido contra Noruega y estuvo sólido hasta su salida en los últimos minutos.

    John Stones (5/10):

    Realizó varias intercepciones clave en el último tramo del partido, pero luego perdió a Lautaro en el gol de la victoria.

    Marc Guehi (6/10):

    Al igual que Stones, contribuyó a repeler oleada tras oleada de ataques argentinos en la segunda parte, pero no se le puede culpar de ninguno de los dos goles.

    Djed Spence (7/10):

    Justificó su titularidad sobre Nico O'Reilly con una gran actuación; su mejor acción fue una entrada deslizante que evitó el remate de Giuliano Simeone ante la portería.

    • Anuncios
  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Declan Rice (7/10):

    Pese a las dudas sobre su estado, no mostró secuelas de su reciente enfermedad y trabajó incansablemente en el centro del campo hasta su sustitución. Asistió a Rogers, cuyo centro aprovechó Gordon para marcar, y firmó uno de los pocos tiros a puerta de Inglaterra.

    Elliot Anderson (5/10):

    Se dejó llevar por las disputas iniciales y recibió una tarjeta amarilla poco antes del descanso por una entrada poco acertada sobre Lionel Messi. Es imposible criticar su esfuerzo, pero no fue capaz de hacerse con el balón para ayudar a aliviar la presión sobre Inglaterra en el «último cuarto de hora».

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Morgan Rogers (7/10):

    Sorpresa en la banda derecha, pero acertada: su centro permitió a Gordon abrir el marcador. Fue de lo mejor de Inglaterra, aunque eso no es mucho decir.

    Jude Bellingham (5/10):

    La estrella del Real Madrid no se amedrentó ante los intentos de Argentina de desestabilizar a Inglaterra en los primeros minutos, pero, pese a algunas buenas internadas y faltas provocadas, no impuso su autoridad y, como era de esperar, perdió los nervios con Messi en los últimos segundos.

    Anthony Gordon (7/10):

    Trabajó sin descanso por la izquierda y marcó el gol más importante de su vida tras una gran internada a la espalda de Nahuel Molina, antes de ser sustituido a 18 minutos del final.

    Harry Kane (4/10):

    Participó en el gol de la victoria, pues su pase largo lo aprovechó Nico Tagliafico para habilitar a Rice. Sin embargo, fue una noche mala para el talismán de Inglaterra, que nunca pareció capaz de marcar.


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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Ezri Konsa (5/10):

    Salió a sustituir a Gordon en los últimos compases, cuando Inglaterra buscaba cerrar el partido, pero no aportó nada.

    Dan Burn (N/A):

    Ingresó por James a ocho minutos del final y terminó de delantero improvisado tras el colapso inglés.

    Nico O'Reilly (N/A):

    Entró junto a Burn en un doble cambio que retiró a Rice.

    Marcus Rashford (N/A):

    Entró en el sexto minuto de descuento.

    Ivan Toney (N/A):

    Otra sustitución desesperada en los últimos compases.

    Thomas Tuchel (3/10):

    El alemán estuvo cerca de acertar con su plan defensivo: la entrada de Spence y Rogers funcionó y puso a Inglaterra en posición de ganar. Sin embargo, sus cambios finales le quitaron impulso a la selección y, tras el empate de Argentina, la derrota fue inevitable. Ahora cabe preguntarse si llegará al final de su contrato...

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