Valoraciones de los jugadores de Brasil frente a Japón: ¡Por eso Don Carlo es el tipo más tranquilo del fútbol! Ancelotti orquesta la remontada al mantener a Casemiro en el campo y dar entrada a Gabriel Martinelli para liderar a la Seleção en los octavos de final del Mundial

Sin embargo, como era de esperar, Carlo Ancelotti no se dejó llevar por el pánico. Lo lógico habría sido sustituir a Casemiro en el descanso, pues el veterano centrocampista no pudo frenar a Sano en el gol japonés. Sin embargo, Ancelotti confió en su antiguo pupilo del Real Madrid y, a los 11 minutos de la reanudación, fue precisamente Casemiro quien igualó de cabeza.

Después, Ancelotti sustituyó a Gabriel Martinelli. Cuando el partido en Texas parecía ir a la prórroga, el extremo del Arsenal, de rendimiento irregular, recibió un pase de Bruno Guimaraes y batió a Zion Suzuki en el 5º minuto del descuento, tras rozar el poste derecho.

A continuación, GOAL valora a todos los jugadores brasileños que saltaron al campo, tras lo cual la Seleção se clasificó para los octavos de final, donde se enfrentará a Noruega o a Costa de Marfil.