A pesar de su falta de experiencia en finales de la FA Cup, el Brighton empezó mejor. Con la moral alta tras ganar 3-2 al City el mes pasado y aplazar su celebración del título, las Seagulls dominaron la posesión los primeros 30 minutos y crearon peligro con disparos bloqueados de Fran Kirby y Maisie Symonds, además de un intento de Madison Haley que detuvo la portera Ayaka Yamashita, quien reemplazaba a la lesionada Cuando entró en juego, Lauren Hemp empezó a desequilibrar por la izquierda.

Sin embargo, cuando el City se asentó, mostró su categoría. Los disparos lejanos de Grace Clinton y Shaw fueron avisos que el Brighton ignoró, mientras Lauren Hemp ganaba protagonismo por izquierda. El primer gol llegó tras un centro de Greenwood: Shaw se elevó sobre la portera Chiamaka Nnadozie y cabeceó a la red. Poco después llegó el 2-0: falta sobre Shaw al borde del área y Greenwood, con un magistral libre directo, colocó el balón en la escuadra justo antes del descanso.

Tras un inicio dubitativo, el partido se hizo cómodo para el City. Aoba Fujino marcó el 3-0 poco después de entrar, aprovechando una jugada de Shaw por la derecha. Luego llegaron ocasiones: cabezazo fuera de Rebecca Knaak, disparo de Shaw desviado y tiro de Fujino al poste, antes de que Vivianne Miedema se uniera a la fiesta. Miedema, ausente dos meses por cuidar a su madre enferma, regresó con un gol: pase a Kerstin Casparij y posterior remate de cabeza tras el centro.

El Brighton, que comenzó bien pero no marcó, se queda con la duda de qué podría haber sido. Para el City culmina una temporada fantástica: seis años después vuelve a ganar la FA Cup y diez después logra su segundo título de la WSL.

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