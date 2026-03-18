El partido no empezó bien para las Blues. Madison Haley estaba creando todo tipo de problemas a Lucy Bronze, ya que la estrella inglesa volvió a alinearse como central, en lugar de en su habitual puesto de lateral derecha, debido a la gran cantidad de bajas. De hecho, la estadounidense tuvo dos ocasiones de gol al principio del partido para adelantar al Brighton, pero se topó con un potente bloqueo de Veerle Buurman en la primera ocasión y con una buena recuperación de Bronze en la segunda.

Cuando Thompson rompió el empate al principio del partido, parecía que eso tranquilizaría a las locales. Una buena jugada entre Lauren James y Sandy Baltimore por la izquierda creó la oportunidad para que esta última centrara, y Thompson se ajustó de forma brillante para rematar de cabeza con fuerza por encima de Chiamaka Nnadozie. Sin embargo, el Brighton tardó menos de cinco minutos en empatar el marcador, y fue un gol que se mereció, aunque llegara en circunstancias bastante afortunadas. Carla Camacho volvió a dar dolores de cabeza a Bronze, aunque el error de cálculo de Hannah Hampton al recibir el disparo desviado también influyó en que el balón acabara en el fondo de la red.

Afortunadamente para Hampton, su vergüenza se vio salvada por una jugadora que podría ser su compañera en la selección inglesa, además de en el Chelsea, en poco tiempo. En su primer partido como titular en la WSL con las Blues, Potter, de 19 años, estaba disfrutando de un impresionante debut completo incluso antes de marcar un gol, pero un potente disparo tras otro brillante centro de Baltimore permitió a la canterana del Chelsea disfrutar de un momento increíble al devolver la ventaja a su equipo justo antes del descanso.

No hubo muchas ocasiones para ninguno de los dos equipos a partir de ahí, con Nnadozie realizando una buena parada para evitar el gol de Aggie Beever-Jones, mientras que Keira Walsh envió un disparo raso que se fue ligeramente desviado, ya que las Blues supieron cómo sofocar el animado ataque del Brighton y cerrar el partido. El Chelsea vuelve a situarse entre los tres primeros puestos de la WSL que dan acceso a la Liga de Campeones, cuatro puntos por encima del Arsenal, cuarto clasificado, aunque las Gunners cuentan con dos partidos menos.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea desde Kingsmeadow...