Inglaterra, que llegaba con pleno de victorias en la fase de clasificación —incluido el 1-0 a España en Wembley en abril—, empezó bien. La Roja creó peligro pronto: centro de Putellas y remate de Imade que exigió a Hannah Hampton. Poco después, Keira Walsh respondió con un disparo desde la frontal que rozó el larguero de Cata Coll. Todo cambió cuando Guijarro rompió el partido.

Tras un ingenioso túnel a Georgia Stanway y aprovechar el espacio que dejó el centro del campo inglés, Guijarro tuvo tiempo para elegir ángulo y batir a Hampton desde lejos, con ligero desvío. A partir de ahí, las Lionesses parecieron descuidadas y desorganizadas, y España abrió su defensa a su antojo, aunque en varias ocasiones sus rivales se salvaron por un mal último pase. Inglaterra no aprovechó esa fortuna: Alex Greenwood se posicionó mal, dejando a Putellas en posición legal, y Hampton no logró detener el disparo de la centrocampista, aunque lo rozó, así que las anfitrionas duplicaron su ventaja.

Ese tanto era clave para las campeonas del mundo, pues eliminaba cualquier opción de desempate a favor de Inglaterra, ya que las Lionesses solo habían marcado una vez en Wembley. Aunque eso liberaba al equipo de Wiegman para ir a por todas en la segunda parte, España no lo permitió. Las visitantes siguieron presionando y, antes de la hora de juego, el marcador era de 3-0: una heroica acción de Lucy Bronze se topó con la indecisión de Greenwood y Putellas marcó su segundo tanto.

Antes del final, Pina, recién ingresada, marcó el cuarto y selló la peor derrota de las Lionesses en la era Wiegman. Era la primera vez que Inglaterra encajaba una derrota tan amplia con Wiegman, quien asumió el cargo en septiembre de 2021, y la peor desde el 6-2 ante Alemania en la final del Europeo 2009. Este resultado obliga a las subcampeonas del mundo a pasar por la repesca para el Mundial 2027, salvo sorpresa en el Islandia-España del martes.

GOAL puntúa a las jugadoras de Inglaterra desde el Estadi Municipal de Son Moix...