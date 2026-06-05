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Lucy Bronze England Women HICGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Valoraciones de las jugadoras de Inglaterra ante España: ¡un mínimo histórico! Las «Leonas» sufren su peor derrota con Sarina Wiegman y pierden el liderato en la lucha por la clasificación directa al Mundial

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Inglaterra
World Cup Qualification UEFA
H. Hampton
A. Greenwood
España vs Inglaterra
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Inglaterra podría quedar fuera del Mundial femenino tras perder 4-0 con España. Es la peor derrota de las «Leonas» bajo Sarina Wiegman y deja a «La Roja» cerca de la única plaza directa del grupo. Inglaterra viajó a Mallorca sabiendo que un empate bastaba para asegurar su plaza en el torneo de Brasil el próximo verano, pero los goles de Patri Guijarro, Alexia Putellas y Claudia Pina situaron a las anfitrionas por encima en la tabla a falta de un partido.

Inglaterra, con un balance perfecto en la fase de clasificación —incluida la victoria 1-0 sobre España en Wembley en abril—, empezó bien. La Roja creó peligro pronto: centro de Putellas y remate de Imade que obligó a intervenir a Hannah Hampton. Poco después, Keira Walsh respondió con un disparo desde el borde del área que rozó el larguero de Cata Coll. El partido cambió cuando Guijarro rompió el empate.

Tras un ingenioso túnel a Georgia Stanway y aprovechar el espacio que dejó el centro del campo inglés, Guijarro tuvo tiempo de sobra para elegir ángulo y batir a Hampton desde lejos, con ligero desvío. A partir de ahí, las Lionesses parecieron descuidadas y desorganizadas, y España abrió su defensa a su antojo, aunque en varias ocasiones sus rivales se salvaron por un mal último pase. Inglaterra no aprovechó esa fortuna: Alex Greenwood se posicionó mal, dejando a Putellas en posición legal, y Hampton no logró detener el disparo de la centrocampista, por lo que las anfitrionas duplicaron su ventaja.

Ese tanto era clave para las campeonas del mundo, pues eliminaba cualquier opción de desempate a favor de Inglaterra. Aunque el equipo de Wiegman salió con todo en la segunda parte, España mantuvo el control. Las visitantes siguieron presionando y, antes de la hora de juego, el marcador era de 3-0: una heroica acción de Lucy Bronze se topó con la indecisión de Greenwood y Putellas marcó su segundo tanto.

Antes del final, Pina, recién ingresada, marcó el cuarto y selló la peor derrota de las Lionesses en la era Wiegman. Era la primera vez que Inglaterra encajaba una derrota tan abultada con Wiegman, quien asumió el cargo en septiembre de 2021, y la peor desde la final del Europeo 2009, cuando Alemania ganó 6-2. Este resultado obliga a las subcampeonas del mundo a pasar por la repesca para el Mundial 2027, salvo sorpresa en el Islandia-España del martes.

GOAL puntúa a las jugadoras de Inglaterra desde el Estadi Municipal de Son Moix...

  • Alex Greenwood England Women 2026Getty Images

    Portero y defensa

    Hannah Hampton (3/10):

    Hizo una gran parada inicial a Imade, pero luego estuvo por debajo de su nivel: no detuvo el disparo de Putellas y falló en la precisión de sus pases.

    Lucy Bronze (4/10):

    Perdió un balón en zona de riesgo antes del primer gol de Guijarro. Salvó un remate en la línea en la segunda parte, aunque luego Putellas marcó. Sufrió durante todo el partido.

    Lotte Wubben-Moy (4/10):

    Superada con facilidad por la constante amenaza ofensiva de España y por la incursión de Pina en el cuarto gol.

    Esme Morgan (4/10):

    Al igual que su compañera en el centro de la defensa, no pudo hacer frente a la presión constante.

    Alex Greenwood (3/10):

    Demasiado atrás en el segundo gol de Putellas y sin control del balón suelto antes del tercero.

    • Anuncios
  • Keira Walsh England Women 2026Getty Images

    Centro del campo

    Keira Walsh (4/10):

    Debió presionar más a Guijarro en la jugada del primer gol. Fue de lo mejor de Inglaterra con balón, aunque el listón era bajo.

    Georgia Stanway (4/10):

    Fue la que más se acercó al gol con un disparo ligeramente desviado cuando ya perdían 2-0. Aparte de eso, no logró participar mucho en el juego.

    Ella Toone (4/10):

    Otra que apenas tocó el balón y no influyó en el partido en una noche brutal.

  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    Ataque

    Lauren Hemp (5/10):

    Fue la más destacada de Inglaterra; su juego directo puso a España a la defensiva, aunque sin graves problemas.

    Alessia Russo (4/10):

    No recibió ningún pase en toda la noche.

    Lauren James (5/10):

    Realizó un buen trabajo defensivo que frenó a España en varias ocasiones y dio pases que crearon oportunidades. Tuvo mala suerte al perder el equilibrio en las vallas publicitarias cuando retrocedía para defender el tercer gol de España.

  • Sarina Wiegman 2026Getty Images

    Suplentes y entrenador

    Beth Mead (5/10):

    Salió a media hora del final, se colocó en buenas posiciones y recibió en zonas interesantes, pero le faltó convicción para aprovechar las ocasiones.

    Chloe Kelly (4/10):

    No dejó huella, lo que no sorprende dada la situación en la que entró.

    Jess Carter (N/A):

    Salió en los últimos minutos.

    Niamh Charles (X/10):

    Otra suplente de última hora.

    Sarina Wiegman (3/10):

    Prefirió a Toone en el medio, pese al buen partido de ida de Kendall, pero la jugadora no aportó. Tardó en mover el banquillo y quizá se arrepienta de dejar a Aggie Beever-Jones fuera, pues al final Inglaterra necesitó todas sus opciones ofensivas.

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