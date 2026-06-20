Cody Gakpo brilló para Holanda: asistió a Brian Brobbey en el 1-0 y, tras el 2-0 de Brobbey, sirvió el 3-0 a Gakpo. Al inicio del segundo tiempo, Dumfries le devolvió la asistencia a Gakpo para el 3-0, y el mejor jugador de Holanda en el Mundial 2022 marcó el 4-0 en el 54’, tras recortar hacia adentro con la derecha.

Anthony Elanga recortó distancias tras un pase en profundidad de Alexander Isak, pero Crysencio Summerville sentenció el 4-1. La victoria deja a la Orange muy cerca de ganar el grupo si vence a Túnez en la última jornada.

A continuación, GOAL valora a todos los jugadores de la selección de los Países Bajos que saltaron al campo en Texas...