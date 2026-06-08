Francia no sufrió demasiado. Irlanda del Norte complicó el partido durante 40 minutos, pero los Bleus, con Mbappé, Doué, Dembélé y Olise, dominaron.

Sin embargo, justo antes del descanso Olise abrió el marcador tras rematar un rebote desde cinco metros. Nada más arrancar la segunda parte aprovechó un balón suelto y marcó el segundo.

Irlanda del Norte recortó distancias cuando Shea Charles superó a Upamecano y asistió a Patrick Kelly, quien empujó el balón desde dos metros. Sin embargo, la calidad de Francia sentenció el partido: Olise marcó un tercer gol de bella factura y los visitantes ya no volvieron a crear peligro. A pesar del tanto encajado, Deschamps puede estar satisfecho con la actuación de su equipo.

GOAL puntúa a los jugadores de Francia en el Decathlon Arena...