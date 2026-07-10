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Mark Doyle

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Valoraciones de España vs. Bélgica: Mikel Merino marca de nuevo. El suplente estrella aprovecha un error de Senne Lammens y sentencia el pase a semis contra Francia, mientras Lamine Yamal sigue sin anotar

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World Cup
FEATURES
España vs Belgium
España
Belgium
L. Yamal
M. Merino
Pedri

Mikel Merino volvió a salir desde el banquillo para dar la victoria a España, que venció 2-1 a Bélgica y avanzó a semifinales del Mundial. Como era de esperar, La Roja dominó la posesión desde el inicio en Los Ángeles y se adelantó merecidamente cuando Fabián Ruiz remató a puerta tras un despeje incompleto de Thibaut Courtois a un disparo de Dani Olmo.

Sin embargo, Bélgica se convirtió en el primer equipo en marcarle a España en este Mundial, cuando Charles De Ketelaere, con una jugada brillante, remató de cabeza un magnífico centro de Timothy Castagne al área pequeña, apenas cuatro minutos antes del descanso.

Los Diablos Rojos ganaron confianza, pero España siguió presionando hasta que Merino, autor del gol en la prórroga ante Portugal, aprovechó un error del portero suplente, Senne Lammens, para clasificar a su selección a semifinales.

A continuación, GOAL valora a todos los jugadores de la selección española que saltaron al campo, tras lo cual los hombres de Luis de la Fuente se han asegurado una apasionante revancha en semifinales de la Eurocopa 2024 contra Francia, que se disputará el martes en Arlington...

  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    Portero y defensa

    Unai Simón (6/10):

    Encajó un gol en un partido del Mundial por primera vez desde la fase de grupos de Catar 2022 y no pudo hacer nada para evitar el cabezazo bien colocado de De Ketelaere. Sin embargo, nadie entendió a qué venía Simón al salir de su portería en los últimos segundos. Tuvo la suerte de que Aymeric Laporte le sacara de apuros.

    Pedro Porro (6/10):

    Participó en el primer gol al desmarcarse de Jeremy Doku y servir un pase raso a Dani Olmo. También se defendió bien ante el mismo rival.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Por primera vez en el torneo, el joven del Barcelona mostró nervios en la primera parte. De Ketelaere se le adelantó para empatar de cabeza, y luego vio amarilla por derribar a Kevin De Bruyne. Tras el descanso recuperó la calma y se redimió con el rechace que propició el gol de la victoria de España.

    Aymeric Laporte (7/10):

    Pasó sin problemas hasta la entrada de Romelu Lukaku, que le complicó la vida; aún así, Laporte respondió con una intercepción decisiva en el descuento.

    Marc Cucurella (6/10):

    Siempre disponible en la izquierda, aunque menos incisivo que en otros duelos; defendió con solidez.

    • Anuncios
  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Rodri (8/10):

    Como siempre, todo el juego de España pasó por este metrónomo del centro del campo, que además creó un par de ocasiones con sus pases milimétricos. Un jugador de gran clase que complicará la vida al centro del campo francés.

    Fabián Ruiz (6/10):

    Justificó su sorprendente titularidad sobre Pedri al abrir el marcador y, cuando ofrecía un partido correcto, fue sustituido de forma inesperada a los 10 minutos de la segunda parte.

  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Lamine Yamal (6/10):

    El joven deslumbró con sus jugadas y dio el pase decisivo a Porro para el 1-0, aunque aún busca su segundo gol mundialista y su primera asistencia.

    Dani Olmo (6/10):

    Su movilidad brilló a ratos y ayudó en el gol de Fabián, pero, como suele pasar con él, decepcionó con su último pase y sus débiles disparos en la segunda parte.

    Álex Baena (3/10):

    Tuvo algunos buenos toques en la primera parte y trabajó duro, pero no supuso una gran amenaza en ataque, por lo que no fue ninguna sorpresa que fuera sustituido al principio de la segunda parte.

    Mikel Oyarzabal (4/10):

    Trabajó sin descanso en la delantera, pero no tuvo ninguna ocasión clara hasta que Yamal le creó espacio poco después de la hora de juego; sin embargo, su disparo desde un ángulo cerrado fue atajado por Courtois. Fue sustituido cuando quedaban poco más de 10 minutos para el final.

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  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    Suplentes y entrenador

    Ferran Torres (5/10):

    El versátil delantero sustituyó a Baena en el 56, empezó en la banda y luego pasó a una posición más central tras la salida de Oyarzabal, pero no hizo lo suficiente para reforzar sus opciones de ser titular.

    Pedri (4/10):

    Entró junto a Ferran por Fabián, pero no brilló y malogró una contra con un pase deficiente. Ahora se verá si es titular contra Francia.

    Nico Williams (5/10):

    Salió por Oyarzabal y complicó a la defensa belga por la izquierda. Podría ser titular ante Baena en Texas.

    Mikel Merino (7/10):

    El «suplente de lujo» entró a cuatro minutos del final y, como suele ocurrir, dio la victoria a España. ¿Será titular ante Olmo en las semifinales?...

    Luis de la Fuente (7/10):

    Tomó decisiones clave: alinear a Fabián Ruiz en lugar de Pedri funcionó, y el ingreso de Merino —aunque tardío— también. En los próximos días deberá definir la alineación.

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