Sin embargo, Bélgica se convirtió en el primer equipo en marcarle a España en este Mundial, cuando Charles De Ketelaere, con una jugada brillante, remató de cabeza un magnífico centro de Timothy Castagne al área pequeña, apenas cuatro minutos antes del descanso.

Los Diablos Rojos ganaron confianza, pero España siguió presionando hasta que Merino, autor del gol en la prórroga ante Portugal, aprovechó un error del portero suplente, Senne Lammens, para clasificar a su selección a semifinales.

A continuación, GOAL valora a todos los jugadores de la selección española que saltaron al campo, tras lo cual los hombres de Luis de la Fuente se han asegurado una apasionante revancha en semifinales de la Eurocopa 2024 contra Francia, que se disputará el martes en Arlington...