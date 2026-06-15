Valoraciones de Bélgica vs. Egipto: «Big Rom» rescata un punto. Lukaku fuerza un autogol y los «Diablos Rojos» suman en su debut, pese a la floja actuación de Courtois

Egipto siguió creando problemas a Bélgica en la primera parte, con Mohamed Salah conectando bien con Omar Marmoush, Mostafa Ziko y Ashour. Bélgica, en cambio, falló en hilvanar pases y no remató entre los tres palos en los primeros 45 minutos.

Aun así, De Bruyne estrelló un libre directo en el poste y, ya con Lukaku en cancha, Hany desvió un centro bajo de Meunier que el ariete del Nápoles convirtió apenas unos segundos después. En el descuento, el belga falló de cabeza cuando tenía la victoria en sus botas.

A continuación, GOAL puntúa a todos los jugadores belgas que saltaron al campo en Seattle...