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Belgium player ratings Egypt GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Valoraciones de Bélgica vs. Egipto: «Big Rom» rescata un punto. Lukaku fuerza un autogol y los «Diablos Rojos» suman en su debut, pese a la floja actuación de Courtois

Player ratings
World Cup
Belgium
FEATURES
Belgium vs Egipto
Egipto
R. Lukaku
T. Courtois

Romelu Lukaku salió del banquillo y contribuyó a que Bélgica empatara 1-1 con Egipto en Seattle, gracias a un autogol de Mohamed Hany. El equipo de Rudi García, invicto desde marzo del año pasado, parecía encaminado a una sorpresiva derrota tras el magnífico gol de Emam Ashour desde fuera del área en el minuto 19.

Egipto siguió creando problemas a Bélgica en la primera parte, con Mohamed Salah conectando bien con Omar Marmoush, Mostafa Ziko y Ashour. Bélgica, en cambio, falló en hilvanar pases y no remató entre los tres palos en los primeros 45 minutos.

Aun así, De Bruyne estrelló un libre directo en el poste y, ya con Lukaku en cancha, Hany desvió un centro bajo de Meunier que el ariete del Nápoles convirtió apenas unos segundos después. En el descuento, el belga falló de cabeza cuando tenía la victoria en sus botas.

A continuación, GOAL puntúa a todos los jugadores belgas que saltaron al campo en Seattle...

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Thibaut Courtois (4/10):

    El portero del Real Madrid tuvo una actuación muy floja: encajó un gol de lejos de Ashour, falló en un saque de esquina y complicó un cabezazo de Mohamed Salah.

    Thomas Meunier (5/10):

    Su posición en el gol de Ashour fue pésima, pues le dejó mucho espacio, aunque se redimió al provocar el autogol con un centro peligroso y casi marcó en el final.

    Nathan Ngoy (4/10):

    Tuvo suerte de salir impune tras regalarle el balón a Omar Marmoush en la primera parte y de empujar al mismo jugador en el área en la segunda, tras ser superado con facilidad en el centro del campo.

    Brandon Mechele (5/10):

    Decente con el balón y realizó un par de entradas contundentes, pero en general no inspiró confianza, ya que el movimiento de la delantera egipcia también le causó problemas.

    Timothy Castagne (4/10):

    Con una amarilla desde el 14' por derribar a Salah, sorprendió que García lo cambiara en la segunda parte.

    • Anuncios
  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Amadou Onana (3/10):

    Discreto partido del jugador del Aston Villa, sustituido antes de la hora tras no imponerse.

    Youri Tielemans (6/10):

    Ineficaz en la primera parte, creció tras el descanso —tras una volea que rozó el poste— y asistió a Meunier en la jugada previa al gol.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Leandro Trossard (5/10):

    Su pase de tacón a Meunier fue espectacular, pero no representó la misma amenaza ofensiva que su lateral derecho.

    Kevin De Bruyne (6/10):

    Como siempre, parecía el más capaz de generar peligro, pero su falta golpeó el exterior del poste y, luego, disparó flojo desde buena posición.

    Jeremy Doku (5/10):

    Su velocidad y regate inquietaron, pero falló en la definición cuando tuvo espacio en la primera parte.

    Charles De Ketelaere (3/10):

    Pobre actuación del delantero del Atalanta: generó solo una ocasión y no remató ni una vez. Podría quedarse fuera del próximo partido si Lukaku juega al menos 60 minutos.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Maxim De Cuyper (6/10):

    Salió al campo en sustitución de Castagne poco después del descanso, pero enseguida recibió una tarjeta amarilla.

    Nicolás Raskin (6/10):

    Sustituyó a Onana en el centro del campo en el 56’ y ayudó a Bélgica a afianzarse.

    Romelu Lukaku (7/10):

    Aunque no marcó el empate, su presencia se notó.

    Matías Fernández-Pardo (N/A):

    Solo jugó los últimos cinco minutos.

    Hans Vanaken (N/A):

    Ingresó en la doble sustitución junto a Fernández-Pardo.

    Rudi García (6/10):

    Bélgica estuvo apagada en la primera parte —responsabilidad del entrenador—, aunque mejoró tras el descanso gracias a la entrada de Lukaku.

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