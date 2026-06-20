El VAR llamó al árbitro Jalal Jayed a revisar un leve contacto entre el defensa alemán Waldemar Anton y el portero paraguayo Orlando Gill, y, de forma controvertida, anuló el gol.

El partido llegó a los penaltis y Kai Havertz, que había igualado el gol de Julio Enciso en el 42 al rematar de cabeza un centro de Florian Wirtz, falló el primer lanzamiento. El suplente Nick Woltemade también erró, concediendo a Paraguay dos opciones de avanzar, pero Antonio Sanabria envió su tiro fuera y Manuel Neuer detuvo el de Fabián Balbuena.

El drama continuó: Tah lanzó su penalti por encima del larguero, y Paraguay dispuso de otra ocasión que aprovechó gracias a José Canale, clave al frenar las oleadas alemanas durante los 120 minutos previos.

A continuación, GOAL califica a los jugadores alemanes que participaron en Foxborough, donde la «Die Mannschaft» perdió por primera vez una tanda de penaltis en un Mundial.