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Germany player ratings Ivory Coast World Cup GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Valoraciones de Alemania vs. Costa de Marfil: ¡Deniz Undav merece ser titular! El ‘super-sub’ marcó dos goles ante los Elefantes, liderados por Yan Diomande, y aumenta la presión sobre Kai Havertz

Player ratings
World Cup
Alemania
FEATURES
Alemania vs Ivory Coast
Ivory Coast
D. Undav

Deniz Undav marcó dos goles tras salir del banquillo y Alemania remontó para vencer a Costa de Marfil en un emocionante partido del Grupo E del Mundial disputado en Toronto el sábado por la noche. Los tetracampeones empezaron con buen pie, con Kai Havertz generando peligro, pero los Elefantes respondieron con rápidos contraataques y se adelantaron a los 30 minutos, cuando un centro peligroso de Yan Diomande permitió a Franck Kessie marcar a bocajarro.

Alemania sufrió para reaccionar ante una Costa de Marfil que defendió con firmeza y amenazó con contraataques liderados por Diomande y Amad Diallo. Sin embargo, el equipo de Julian Nagelsmann igualó en el 68: Amiri centró y Undav, otro suplente, marcó de volea.

Costa de Marfil falló el golpe final cuando Pépé asistió a Adingra, quien, en vez de rematar de primera, controló y pagó caro su error. En el 94, Nmecha lanzó un pase profundo y Undav, como era de esperar, marcó su tercer gol en dos partidos y se confirmó como el ‘super-suplente’ del torneo.

A continuación, GOAL califica a todos los jugadores alemanes que saltaron al campo en Toronto...

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Manuel Neuer (6/10):

    Su inclusión sigue dividiendo opiniones, pero poco pudo hacer ante el gol de Kessie.

    Joshua Kimmich (5/10):

    En los primeros minutos envió un preciso centro a Havertz, pero dedicó la mayor parte de la primera parte a intentar, sin éxito, frenar a Diomande. Tras el descanso mejoró.

    Jonathan Tah (6/10):

    Intentó contener a Diomande junto a Kimmich y mostró seguridad con el balón.

    Nico Schlotterbeck (5/10):

    Sufrió una torcedura de tobillo antes del descanso, jugó con limitaciones y fue reemplazado por Antonio Rüdiger.

    Nathaniel Brown (6/10):

    Tuvo mala suerte al ver cómo Kessie rompía el empate, pues segundos antes había realizado un bloqueo brillante para evitar el gol de Diallo. El jugador del Manchester United le complicó la tarea, pero al final se llevó el gato al agua en su duelo.

    • Anuncios
  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Felix Nmecha (8/10):

    Destacó en la primera parte por su energía, recuperó balones y lideró el ataque. En el último minuto dio un pase decisivo a Undav para la victoria.

    Aleksandar Pavlovic (4/10):

    Pensó que había abierto el marcador, pero su cabezazo fue anulado, con razón, por una torpe falta sobre Yahia Fofana. Pavlovic aportó muy poco y fue sustituido por Nadiem Amiri antes del ecuador de la segunda parte.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Leroy Sané (3/10):

    El extremo pasó desapercibido durante los 60 minutos que estuvo sobre el terreno de juego.

    Jamal Musiala (4/10):

    Alemania necesitaba más de su ‘10’, que apenas se impuso. Fue sustituido a la hora de juego.

    Florian Wirtz (6/10):

    En la primera parte fue el más peligroso: se abrió espacios con buenos regates, pero sus disparos faltaron fuerza. Evitó el ajuste de Nagelsmann tras el descanso, aunque aún debe mejorar la puntería.

    Kai Havertz (6/10):

    Obligó a Fofana a una gran parada con un cabezazo y le anularon un gol por falta a Emmanuel Agbadou. Ahora afronta la presión de Undav para conservar la titularidad.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Antonio Rüdiger (6/10):

    Sustituyó al lesionado Schlotterbeck y, aunque fue sólido en defensa, su acción más destacada fue un disparo absurdo desde lejos que se marchó alto y desviado.

    Deniz Undav (7/10):

    El “super suplente” alemán volvió a marcar —esta vez, solo ocho minutos después de entrar— con una volea serena y controlada.

    Nadiem Amiri (7/10):

    Salió en el centro del campo por el discreto Pavlovic y, de inmediato, dio una magnífica asistencia a Undav.

    Jamie Leweling (5/10):

    Entró en la triple sustitución con Undav y Amiri, pero no tuvo el mismo impacto y falló en la posesión.

    Leon Goretzka (N/A):

    Salió por Havertz en los últimos minutos.

    Julian Nagelsmann (8/10):

    Cambió el rumbo del partido con sus atrevidas sustituciones. Ahora debe decidir si Undav, autor de tres goles en 56 minutos de Copa del Mundo —nueve en 11 partidos con Alemania—, merece ser titular contra Ecuador en el último encuentro de la fase de grupos.

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