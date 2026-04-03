El City se apresuró a fichar a Sullivan tras verle hacer historia en la MLS a los 14 años, al batir el récord que anteriormente ostentaba la antigua estrella de la selección estadounidense Adu al debutar con el primer equipo del Philadelphia Union. Este joven de gran talento lleva tiempo siendo considerado como una de las mayores promesas del fútbol.

Ahora se busca que tenga minutos de juego regulares en Estados Unidos, ya que se está haciendo todo lo posible para garantizar que Sullivan no se vea empujado hasta el límite o más allá. Su desarrollo continuo debe gestionarse con cuidado, asegurándose de que esté en la mejor forma posible para incorporarse al Manchester cuando cumpla 18 años en septiembre de 2027.

Se espera que el City apruebe una cesión inmediata de Sullivan, posiblemente a otra división europea. Adu, sin embargo, es uno de los que espera que este talento precoz conquiste la Premier League una vez que se haya adaptado por completo a la vida en la división más exigente.