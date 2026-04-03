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«Va a entrar en el once inicial de un equipo de la Premier League»: la audaz predicción de Freddy Adu sobre Cavan Sullivan antes del fichaje del joven prodigio por el Manchester City
Sullivan, el joven que ha batido récords, fichará por el Manchester City cuando cumpla 18 años
El City se apresuró a fichar a Sullivan tras verle hacer historia en la MLS a los 14 años, al batir el récord que anteriormente ostentaba la antigua estrella de la selección estadounidense Adu al debutar con el primer equipo del Philadelphia Union. Este joven de gran talento lleva tiempo siendo considerado como una de las mayores promesas del fútbol.
Ahora se busca que tenga minutos de juego regulares en Estados Unidos, ya que se está haciendo todo lo posible para garantizar que Sullivan no se vea empujado hasta el límite o más allá. Su desarrollo continuo debe gestionarse con cuidado, asegurándose de que esté en la mejor forma posible para incorporarse al Manchester cuando cumpla 18 años en septiembre de 2027.
Se espera que el City apruebe una cesión inmediata de Sullivan, posiblemente a otra división europea. Adu, sin embargo, es uno de los que espera que este talento precoz conquiste la Premier League una vez que se haya adaptado por completo a la vida en la división más exigente.
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Adu apoya a Sullivan para que triunfe en la Premier League
En declaraciones exclusivas a GOAL a través de parhaat pikakasinot, Adu afirmó: «Al final, acabará ganándose un puesto en el once inicial de un equipo de la Premier League. Sé que va a ser difícil. Va a ser muy difícil. Simplemente porque la Premier League es la liga más difícil de conquistar del mundo. Así es.
«He visto a muchos jugadores que eran de los mejores en sus ligas y que, al llegar a la Premier League, parecen simplemente mediocres. Así que es una liga muy difícil de conquistar. Probablemente, no, es la liga más difícil del mundo; la mejor liga del mundo en este momento.
«Pero, al fin y al cabo, creo que tiene el talento para hacerlo. Todo dependerá de las decisiones que tome, de cómo afronte su llegada allí y de cómo afronte su estancia en Europa en ese momento. Y esas cosas son difíciles.
Espero que cuente con las personas adecuadas a su alrededor para que le den el consejo adecuado que le ayude a superar todo eso, de modo que tome las decisiones correctas cuando quiera irse».
Palabras de sabiduría: Adu siempre está dispuesto a dar consejos
Al ser preguntado sobre si alguna vez le habían pedido que compartiera sus consejos con Sullivan —habiendo sido él mismo objeto de un intenso escrutinio cuando se convirtió en la gran promesa del fútbol estadounidense en 2004—, Adu añadió: «No, no he hablado con él personalmente. Si alguna vez necesitara mi consejo o tuviera alguna pregunta que hacerme, se lo daría con mucho gusto. Pero no me gusta entrometerme en la vida y la carrera de otras personas. Sin embargo, si necesitan algo de mí, mi ayuda o lo que sea, estaré encantado de hacerlo».
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Sullivan aspira a seguir los pasos de las estrellas de la selección estadounidense en Inglaterra
Adu salió de su zona de confort al marcharse a Europa, fichando por el Benfica, uno de los grandes clubes portugueses, y sabe lo traicionera que puede ser esa trayectoria profesional. Sullivan está dispuesto a afrontar sus propios retos con determinación.
No llegará al Etihad Stadium como un jugador hecho y derecho, algo de lo que el City es plenamente consciente, pero se le brindará un apoyo inquebrantable a este prometedor creador de juego en su intento por emular a figuras como John Harkes, Brad Friedel, Clint Dempsey, Tim Howard, Claudio Reyna, Tim Ream y Christian Pulisic, dejando una huella positiva en el fútbol inglés.