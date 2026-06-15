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Uruguay sufre múltiples retrasos en los vuelos por problemas burocráticos en vísperas de su primer partido del Mundial de 2026 contra Arabia Saudí
Caos en la pista tras la cancelación del vuelo
El viaje de la selección uruguaya de Playa del Carmen a Miami fue caótico. El primer vuelo, programado el domingo de Cancún a Fort Lauderdale, se canceló por errores administrativos. Un segundo avión finalmente despegó, pero llegó con varias horas de retraso a las citas con la prensa.
La AUF culpó a los organizadores del torneo y, durante el primer retraso, emitió un comunicado: «Por problemas ajenos a nuestra voluntad, se ha retrasado la salida de México. La selección descansa en el hotel. La nueva hora de salida fijada por la FIFA es las 16:15». La frustración dentro de la concentración era evidente, hasta el punto de que las cuentas de redes sociales de la selección uruguaya llegaron a compartir un mensaje de 2010 de Diego Forlán en el que se quejaba de problemas de viaje similares en Sudáfrica, afirmando: «Increíble, un día antes de que empiece el Mundial, y el vuelo chárter lleva una hora de retraso... ¿A quién hay que culpar...? ¡¡¡Arriba Uruguay!!!».
- AFP
Bielsa y Giménez tienen opiniones diferentes
Mientras la dirigencia de la federación estaba furiosa, Bielsa, fiel a su estilo, se mantuvo estoico ante la prensa en el Miami Stadium. El técnico de 70 años, que dirige su tercera selección en una fase final del Mundial, rechazó usar el caos del viaje como excusa: «El vuelo no causó ningún problema», insistió.
Sin embargo, el capitán José María Giménez fue más sincero sobre el efecto del percance en el plantel. El defensa del Atlético de Madrid reconoció que la situación no era ideal para un grupo que buscaba su ritmo. «Tuvimos algunas complicaciones», admitió Giménez. «Fue difícil, pero lo aprovechamos para descansar en el hotel. Y simplemente llegamos aquí más tarde».
Surgen nuevos problemas de transporte para el Mundial
Los problemas de desplazamiento de Uruguay reflejan las dificultades logísticas del primer Mundial en tres países. Otras selecciones, como Irán, han sufrido restricciones aún mayores: debieron entrar y salir el mismo día de Estados Unidos para sus partidos. Por ello, la selección iraní fijó su base en México y cruzó la frontera solo en días de juego.
Además, Canadá rechazó la visa del centrocampista ghanés Thomas Partey por su detención en el Reino Unido bajo cargos de violación. Estos hechos muestran la complejidad de organizar un torneo de 48 equipos en los vastos territorios de Estados Unidos, México y Canadá, donde los trámites de inmigración y aviación pueden decidir el futuro de las selecciones.
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La problemática concentración de fuerzas de Arabia Saudí
Arabia Saudí, rival de Uruguay, tampoco se ha librado del drama previo al torneo, aunque sus problemas se han centrado más en el banquillo. El seleccionador George Donis asumió el cargo hace apenas unos meses, tras la sorprendente salida de Hervé Renard. Donis, que lleva años entrenando en la Liga Profesional Saudí, admitió que su tiempo de preparación ha sido increíblemente limitado de cara al enfrentamiento del Grupo G.
«Creo que nuestro grupo es uno de los más difíciles del Mundial», admitió Donis en la rueda de prensa previa al partido. «He entrenado al equipo en solo 12 sesiones; ha sido poco tiempo y todo ha pasado muy rápido. Tenemos una desventaja. No hace mucho que empezamos a entrenar juntos, pero los jugadores han demostrado que puedo confiar en ellos. Creo en ellos y creo que seremos muy competitivos. Independientemente de lo que pase en este torneo, estoy construyendo un equipo que alcanzará el éxito. Miro los árboles, no el bosque».