Unai Emery suena como candidato al banquillo del Real Madrid tras conocerse su malestar en el Aston Villa

La directiva del Real Madrid busca un nuevo entrenador y ve a Emery como firme candidato para liderar la próxima etapa del club. Según talkSPORT, Florentino Pérez y la directiva madridista valoran al técnico de 54 años como alternativa a Arbeloa.

Su cotización es máxima tras su etapa en el Villa, donde desde 2022 mantiene al equipo entre los cinco primeros de la Premier gracias a su disciplina táctica y acierto en los fichajes, tal como hizo en Sevilla y Villarreal.