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Muhammad Zaki

Traducido por

Unai Emery no dejó de insistir a Morgan Rogers, y la estrella del Aston Villa cumplió sus deseos en la final de la Europa League

M. Rogers
Aston Villa
U. Emery
Europa League
Friburgo
Friburgo vs Aston Villa
Premier League

Morgan Rogers reveló las exigentes instrucciones de Unai Emery, que le abrieron el camino hacia su papel estelar en la histórica victoria del Aston Villa en la Europa League. El delantero fue clave en la goleada 3-0 al Friburgo, con la que los «Villans» pusieron fin a 30 años sin un título importante.

  • La perseverancia de Emery da sus frutos para Rogers

    Tras ganar en Estambul, Rogers habló de las exigencias tácticas de su entrenador. El delantero de 23 años fue un peligro constante en la final: marcó un gol y dio una asistencia, justificando su lugar en el once. Atribuyó su acierto en el área a la guía constante de Emery.

    «El entrenador no ha dejado de insistirme en que marque goles más fáciles y en que me meta en el área. Estoy contento de haber llegado y tocarla con la punta del pie para marcar. Así que sí, contento», declaró Rogers a TNT Sports. Su tanto en la segunda parte coronó meses de trabajo en su posicionamiento y ayudó al Villa a sellar una goleada por 3-0 ante el equipo de la Bundesliga. Rogers añadió: «Al final, todo valió la pena. Intento darlo todo y ofrecer lo mejor que tengo».



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  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    Una noche histórica para los Villans

    La victoria es crucial para el Aston Villa, que lleva décadas buscando recuperar su antigua gloria. El triunfo de 2026 suma el segundo gran trofeo europeo al club, junto a la Copa de Europa de 1982.

    «Es difícil expresarlo con palabras, hemos trabajado muy duro para esto», explicó el delantero. «Sabíamos que nos quedaba un partido más para darlo todo y todos lo dimos todo, lo conseguimos. Un gran momento para la afición, un gran momento para el club. Pasará a la historia, es un gran momento». Las celebraciones tras el pitido final reflejaron el alivio y la alegría de una afición que no veía a su equipo levantar un trofeo importante desde la Copa de la Liga de 1996.



  • Tielemans marca la pauta

    Rogers puso la guinda, pero fue Youri Tielemans quien abrió el marcador con una volea impresionante tras una jugada ensayada. El centrocampista belga reveló que el equipo solo había trabajado esa jugada el lunes, y funcionó a la perfección ante el Friburgo.

    «Hemos dado lo mejor de nosotros mismos, hemos hecho un partido de primera, hemos tenido una gran temporada y rematarla con esto es increíble», dijo Tielemans. «Solo tuvimos un día para practicarla, lo hicimos el lunes y ha funcionado de maravilla esta noche. Estoy muy contento. Como he dicho, es increíble. Ha sido una temporada con altibajos: empezamos mal, pero la remontada fue fantástica. Crédito para los jugadores y el cuerpo técnico; seguimos trabajando y creyendo, y al final ganamos. La próxima temporada jugaremos la Liga de Campeones y nos llevamos este trofeo».



  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    El rey de la Europa League

    Esta victoria afianza a Emery como el técnico más laureado de la Europa League. Con el título del Villa, suma cinco: tres con el Sevilla y uno con el Villarreal.

    Al reflexionar sobre su logro, el español se mostró humilde: «Siempre estoy muy agradecido a Europa, a todas las competiciones, pero especialmente a la Europa League. Luchamos con fuerza e intentamos dar lo mejor de nosotros mismos». Este año hemos jugado con mucha seriedad». Con la clasificación para la Liga de Campeones asegurada, el técnico del Villa buscará llevar este éxito a la máxima competición.


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