Donnarumma realizó una actuación magnífica durante todo el partido y detuvo numerosos disparos difíciles, pero antes de que Italia quedara eliminada del Mundial, la tanda de penaltis fue escenario de unas extrañas escenas entre los dos porteros.

Donnarumma estaba en la línea jugando con la hoja del portero de Bosnia y del St. Pauli, Nikola Vasić, en el momento en que Pio Esposito, el primero en lanzar el penalti para Italia, se acercó al punto de penalti y disparó el balón por encima del larguero.

Esa hoja de referencia, en la que figuraban los nombres de todos los delanteros italianos y sus ángulos preferidos, quedó claramente dañada después de eso; es evidente que Donnarumma intentó romperla, pero al parecer los guantes del portero se interpusieron en su camino.

El comentarista de DAZN, Mario Riker, se percató de inmediato de la artimaña del guardameta de 27 años. Durante la retransmisión en directo, comentó: «¿Ha roto Donnarumma la hoja ahora? Creo que le ha echado un vistazo él mismo».

Mientras tanto, cuando Vasili se dio cuenta de lo que le había pasado a su papel, perdió los nervios y se abalanzó sobre su rival. El árbitro francés Clément Turpin tuvo que intervenir y le mostró una tarjeta amarilla al portero del St. Pauli por sus protestas.

Pero Donaruma, que ya había recibido una tarjeta amarilla anteriormente durante el partido, salió impune.

«Este tipo es una vergüenza para el fútbol: ¡la acción sin precedentes e injusta de Donnarumma durante la tanda de penaltis!». Este fue el comentario de SportsSport, el mayor portal deportivo de Bosnia y Herzegovina.