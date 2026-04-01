«Una vergüenza inaceptable»: tras el desastre de Italia en el Mundial, los políticos piden la dimisión del presidente de la federación

«La responsabilidad objetiva de esta situación», prosiguió Gravina, «recae en la Federación Italiana de Fútbol, recae en mí». Gravina ve una «gran crisis; el fútbol italiano debe renovarse». Sin embargo, no se trata solo de la federación, subrayó tras la tercera eliminación consecutiva en la fase de octavos de la Copa del Mundo: «Están las ligas, están los clubes. Por eso es necesario reflexionar de forma más amplia sobre lo que hay que cambiar».

El futuro del director deportivo Gianluigi Buffon también es incierto tras la derrota por 1-4 en la tanda de penaltis contra Bosnia-Herzegovina el martes por la noche. «Tenemos que tomarnos un respiro tras esta derrota. La temporada termina en junio. Durante los próximos tres meses seguiré a disposición de la federación, que me ha demostrado su confianza», afirmó Buffon. «Nuestro objetivo era clasificarnos para el Mundial. Este fracaso duele, y existe el peligro», añadió, «de que, debido a la decepción, no se reaccione de forma racional».