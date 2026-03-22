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«¡Una tragicomedia!» - José Mourinho se indigna por una sanción «basada en una mentira», mientras el entrenador del Benfica niega haber lanzado el balón hacia el banquillo rival
Por qué le sacaron tarjeta roja a Mourinho en el partido contra el Oporto
Mourinho, quien se autodenominó «The Special One» al iniciar su primera etapa como entrenador del Chelsea en 2004, fue destituido en los últimos compases de un emocionante empate a 2-2 en el que el Benfica remontó dos goles en contra para sumar un punto en el minuto 88.
El controvertido técnico de 63 años también se enfrentó al segundo entrenador del Oporto, Lucho González, durante ese partido, lo que derivó en un acalorado enfrentamiento, y Mourinho declaró posteriormente a los periodistas que su rival argentino le había llamado «traidor» «20 o 30 veces».
Mourinho fue sancionado con un partido por su tarjeta roja y con 11 días de suspensión —incluido un partido adicional— por el incidente con González, del que se le acusó de haber sido el iniciador. El exentrenador del Oporto, ganador de la Liga de Campeones, declaró en aquel momento: «En cuanto a la expulsión, dos cosas. El árbitro dice que me expulsó porque lancé un balón hacia el banquillo del FC Oporto, lo cual es completamente falso.
«No sé si fueron tres, cuatro o cinco veces, pero lo he hecho muchas veces en el estadio de la Luz: después de marcar, el balón iba a parar a la grada. Una forma de celebrarlo y de regalar el balón a un aficionado afortunado. Sé que no soy muy bueno técnicamente, pero iba dirigido a la grada».
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El «Special One» explica por qué su destitución fue injusta
Mourinho reiteró esa postura tras tomar la decisión de volver al banquillo en la victoria por 3-0 del Benfica sobre el Vitória de Guimarães. Cuando se le preguntó si se sentía perseguido por los árbitros y las autoridades deportivas portuguesas, Mourinho respondió: «No, porque es mi primera sanción desde que estoy en el Benfica. Pero era demasiado obvio que lo que me acusan no es cierto.
«La sanción me sorprende porque se basa en una mentira. La justicia, ya sea deportiva o social, siempre debe basarse en la verdad, y las imágenes muestran claramente que no lancé el balón hacia el banquillo del rival. Lo lancé hacia la grada, como he hecho aquí en varias ocasiones. Pero esta vez, han querido interpretarlo así. Sin embargo, no me siento perseguido».
Mourinho vuelve al banquillo tras perderse solo un partido
Mourinho no estuvo presente en la banda cuando el Benfica se impuso por 2-1 en un dramático enfrentamiento con el Arouca —un partido que deparó un gol de la victoria en el minuto 96 y dos tarjetas rojas tras ese momento—, pero decidió no perderse otro encuentro, ya que habían transcurrido más de 11 días desde su acalorado enfrentamiento con el Oporto.
Cuando se le preguntó si había considerado saltarse otro partido, según los términos de su suspensión, Mourinho añadió: «No, porque el Benfica y yo, a pesar de que a veces discrepamos, queremos creer en la justicia. Pero ¿por qué debería ser investigado?
Probablemente ostento casi el récord mundial de expulsiones como entrenador, pero sé cuándo son justas y cuándo no. Y esta expulsión es una comedia, el castigo es una tragicomedia, y no estar en el banquillo en Arouca fue injusto, y no estar allí hoy sería una doble injusticia. Por eso, hoy nos hemos sentado en el banquillo sin ningún problema, y si más adelante llega otra suspensión, quedará demostrado que la verdad no siempre sale a la luz».
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¿Podrá el Benfica mantener su imbatibilidad y completar una temporada «invencible»?
El Benfica sigue invicto en la Primeira Liga esta temporada, tras haber superado con éxito 27 jornadas sin conocer la derrota. Le quedan siete partidos para intentar completar una temporada «invencible».
Lograrlo podría no ser suficiente para hacerse con el título nacional en Portugal, ya que el Oporto cuenta con una ventaja de cuatro puntos en lo más alto de la tabla y además tiene un partido menos. Mourinho hará todo lo que esté en su mano, aunque eso le cueste algunos enemigos, en un intento por asegurarse de que se añada otra prestigiosa corona a su ya laureado palmarés.
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