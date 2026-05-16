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Julian Nagelsmann Manuel NeuerGetty Images
Christian Guinin

Traducido por

Una tragedia para Baumann y la pérdida total de credibilidad: la gestión de Julian Nagelsmann sobre el posible regreso de Manuel Neuer a la DFB es un desastre comunicativo

World Cup
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Opinion
Germany
M. Neuer
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J. Nagelsmann

Manuel Neuer podría volver pronto a la selección alemana. Para Oliver Baumann sería una tragedia, responsabilidad del seleccionador Julian Nagelsmann. Además, el regreso del portero del Bayern minaría la credibilidad de Nagelsmann. Un desastre comunicativo evitable. Un comentario.

Hasta ahora, apenas se le ha podido reprochar a Julian Nagelsmann que, como seleccionador, siempre dejó claro a los jugadores qué esperar de él. De cara a la Eurocopa 2024 que Alemania albergará, el técnico de 38 años se encargó con declaraciones claras de que cada futbolista conociera su papel y evitara malentendidos. A veces fue demasiado directo, como en el caso de Deniz Undav.

Así ocurrió con Deniz Undav: le aclaró que no lo veía como titular en la delantera para el próximo Mundial, a pesar de sus buenos números con el VfB Stuttgart, lo que generó debate en los últimos amistosos contra Suiza y Ghana.

  • Resulta sorprendente que el seleccionador nacional no haya actuado con claridad y firmeza en el posible regreso de Manuel Neuer a la selección alemana. Si Neuer aparece el jueves en la lista provisional de Nagelsmann, será un desastre comunicativo y el seleccionador perderá toda credibilidad.

    En las últimas semanas, al ser consultado, había repetido que, tras la retirada de Neuer de la selección después de la Euro 2024, el debate estaba cerrado y que su titular para el Mundial sería Oliver Baumann.

    Si hubiera un cambio de rumbo, partiría de Neuer; Nagelsmann solo reaccionaría. ¡Pero ya es demasiado tarde!

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  • SV Werder Bremen v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport

    El regreso de Manuel Neuer: Oliver Baumann sería el más perjudicado

    Para el portero del TSG Hoffenheim, el regreso de Neuer sería un duro golpe. Con la camiseta de la selección, el guardameta de 35 años apenas ha cometido errores desde su regreso; durante la fase de clasificación para el Mundial, su actuación fue sobresaliente, por lo que se impuso a Alexander Nübel, del Stuttgart, en la pugna por la titularidad en el torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

    El sábado, tras la derrota 0-4 del Hoffenheim ante el Borussia Mönchengladbach, Baumann se mostró seguro de ser el titular en el Mundial. Nagelsmann le había expresado su confianza en una charla privada. “Tengo mi información. Y punto”. Si ahora cambiara la situación y el guardameta de 35 años tuviera que ser suplente de Neuer, sería una humillación sin precedentes.

    En una demarcación donde la continuidad es clave, este vaivén resulta contraproducente. Si Neuer regresa, viajaría como titular al Mundial y dejaría a Baumann en el banquillo, pese a su buena adaptación al equipo. Por eso, la comparación con el regreso de Toni Kroos antes de la Eurocopa 2024 no es válida.

  • FBL-EURO-2024-MATCH37-GER-DENAFP

    Julian Nagelsmann debería haber hablado con Manuel Neuer.

    Este espectáculo resulta aún más amargo porque Nagelsmann podría haberlo evitado.

    Según Neuer, ambos mantenían contacto. Hace meses, cuando se intensificaron los rumores sobre su regreso, Nagelsmann debió llamarlo y exigirle una decisión firme sobre su futuro en la selección. Ahora parece que Neuer lo ha ido postergando y que, al final, Nagelsmann solo le dio el visto bueno por la enorme presión pública.

    Desde lo deportivo, no todo favorece a Neuer. Es cierto que el portero de 40 años atesora una experiencia valiosa para un torneo así, pero su nivel de juego esta temporada no ha sido notablemente superior al de Baumann. Se recuerda su gran partido de ida de cuartos de final de la Champions contra el Real Madrid, pero también varios errores individuales.

    A pocas semanas del Mundial, cuando la selección debería centrarse en el torneo, el ruido de fondo persiste y, sea quien sea el elegido, un error reabrirá el debate.

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