«Una temporada inaceptable»: Virgil van Dijk hace un análisis implacable tras el nuevo revés del Liverpool FC

«No debemos compadecernos de nosotros mismos», prosiguió Van Dijk (34), «Tenemos que trabajar, revertir la situación y evitar que se repita la próxima temporada; eso no es propio del Liverpool».

La derrota del domingo fue la decimoctava del campeón vigente en todas las competiciones y complicó su clasificación para la Liga de Campeones. El Liverpool es cuarto en la Premier, por detrás del United.