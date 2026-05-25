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Una tarjeta de Cristiano Ronaldo de la colección «Panini Kaboom» (n.º 1 de 1) se vende por una cifra récord de siete cifras
Una venta histórica de siete cifras
La tarjeta verde de Ronaldo de la colección «Panini Kaboom» de 2018, numerada «1 de 1» y correspondiente a su etapa en la Juventus, se vendió en una transacción privada el 24 de mayo por 1,35 millones de dólares a través de Fanatics Collect, según ha confirmado Fanatics a ESPN. Esta venta marca un hito en el mundo de los objetos de colección del fútbol y demuestra que el mercado de artículos de élite sigue siendo muy competitivo.
Es la cifra más alta pagada por una tarjeta de Ronaldo y la segunda mayor en fútbol, solo superada por los 1,5 millones de la carta de debut de Messi y por encima de los 1,33 millones de la de Pelé, primera en superar el millón. Este cierre refuerza el valor creciente de los activos de Ronaldo, muy demandados en los últimos meses.
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Superando el anterior récord de Ronaldo
El récord anterior era de 420 000 dólares, alcanzado el 22 de mayo en una subasta de Fanatics Premier por la tarjeta «Black» de la colección «Flawless Finishes» de Panini de 2015, numerada 1/1 y calificada 7 por PSA, con autógrafo perfecto (10). La última venta, de 1,35 millones de dólares, triplica ese récord, lo que subraya la extrema rareza de la versión Green Kaboom.
La colección Panini Kaboom 2018, con 50 jugadores de varios deportes, no se vendió al público, sino que se repartió a través del programa Panini Rewards en sobres multideportivos. Las Kaboom nacieron en 2013, pero en 2018 Panini añadió la codiciada carta paralela verde 1/1, una de las más buscadas por los coleccionistas.
La historia detrás de la tarjeta
Aunque se desconoce la identidad del comprador, un coleccionista de alto nivel —conocido en Instagram como «cherubcards»— compró la tarjeta de Ronaldo en marzo de 2024 y confirmó a The Athletic que él era el vendedor. En redes sociales, celebró la venta con este mensaje: «[VENDIDA] 2018 Panini Cristiano Ronaldo Green Kaboom 1/1 PSA10. Sin palabras por haberla conseguido para emparejarla con mi Kobe Bryant Green Kaboom; ambos son atletas magníficos con la mejor ética de trabajo. Llegaron lejos gracias al talento, pero sobre todo a la dedicación y la disciplina».
Además, agradezco a @pats_pulls por llevar la tarjeta de BGS 9,5 a un PSA 10 impecable. Es un círculo que se cierra: mi primer gran hallazgo fue una Select CR7 Kaboom de 2017 que Pat también ayudó a perfeccionar. Mi primera CR7 1/1 y una de las joyas de mi colección. El tiempo dirá si su etapa en la Juventus merece el mismo reconocimiento que las del Manchester United y el Real Madrid. Un hombre audaz que aceptó nuevos retos y los superó todos. Un auténtico campeón y una leyenda”, añadió.
- AFP
Éxito dentro y fuera del campo
Ronaldo acaba de ganar su primer título de la Liga Profesional Saudí con el Al Nassr, equipo al que se unió en enero de 2023. La semana pasada fue convocado con Portugal para su sexto Mundial. A sus 39 años, su vigencia en el máximo nivel sigue elevando su valor comercial.
Aunque su eterno rival, Messi, ha vendido al menos siete cromos por más de 350 000 dólares desde agosto, Ronaldo recorta distancias en el segmento premium. Con esta transacción ya son dos los cromos del portugués que superan esa cifra en solo una semana, señal de una nueva era para los coleccionistas de CR7.