Sorprendió que el equipo de Enrique controlara bien a Olise, quien está viviendo una temporada espectacular. Aunque su marcador, Nuno Mendes, vio una temprana amarilla por falta —y debió ser expulsado por doble amonestación tras una mano—, a lo largo del partido Olise apenas superó al portugués.

Quizá influyó que el París saturara adrede la banda derecha del Bayern, donde actúa Olise, para quitarle espacio para sus regates y duelos.

El portero del PSG, Matvey Safonov, sacó el balón con frecuencia hacia la banda izquierda. Aunque el equipo de Enrique perdió así la posesión, casi todos sus jugadores se mantuvieron en el lado derecho del campo.



