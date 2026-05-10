Ya sea en la Bundesliga o en la categoría inferior, Frank Schmidt cumplirá su contrato con el 1. FC Heidenheim hasta 2027. Tras 20 años en el club, dejará el cargo, pero no descarta entrenar a otro equipo, según declaró en una entrevista.
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¿Una sorpresa tras 20 años en el mismo club? El veterano entrenador Frank Schmidt lo insinúa
«Pero, si soy sincero: todavía me quema por dentro demostrar que también podría hacerlo en otro sitio. Quizá en el extranjero. O abrir un bar de tapas en Mallorca», declaró Schmidt en una entrevista con el diario Bild.
El técnico, al frente del Heidenheim desde 2007, no aportó más detalles.
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Victoria en Colonia: el Heidenheim se gana otra oportunidad
Pero primero hay que centrarse en la lucha por la permanencia. «Tenemos que ganar. Y punto. El fútbol puede ser así de sencillo», declaró Schmidt en una entrevista previa al partido que el Heidenheim disputará el domingo como visitante ante el 1. FC Köln.
Dicho y hecho: el equipo de Schmidt venció 3-1 al recién ascendido y salió del último lugar por primera vez en meses, justo en el partido 100 de Schmidt en la Bundesliga al frente del FCH.
La próxima jornada, que cierra la temporada, los dejará empatados con el FC St. Pauli y el VfL Wolfsburgo. El Heidenheim recibirá al 1. FSV Mainz, mientras que Wolfsburgo y St. Pauli se verán las caras en Hamburgo. Una victoria, sumada al resultado favorable en el otro encuentro, podría llevar al equipo de Schmidt a la promoción. ¿Será posible?
Frank Schmidt: «Mantener la categoría sería un milagro»
«Mantener la categoría sería un milagro. Pero, ¿qué sería del ser humano si no creyera en ello?», declaró Schmidt al diario Bild. «Soy cristiano, evangélico. Pero no soy un ultra, si se me permite seguir hablando en términos futbolísticos».
Schmidt llevó al Heidenheim de la Oberliga de Baden-Württemberg a la Regionalliga Süd y, posteriormente, a la 3.ª Liga, donde en su quinto año consiguió el ascenso a la 2.ª Liga.
Tras fallar una vez en la fase de ascenso, en su noveno intento el FCH alcanzó la Bundesliga como campeón. En su debut terminó octavo y se clasificó para la Conference League, y el curso pasado salvó la categoría tras ganar el playoff contra el SV Elversberg.
Bundesliga 2025/26: la clasificación antes de la batalla por el descenso
Puesto
Equipo
Partidos
Goles
Diferencia
Puntos
15
Werder Bremen
33
37:58
-21
32
16
VfL Wolfsburgo
33
42:68
-26
26
17
1. FC Heidenheim
33
41:70
-29
26
18
FC St. Pauli
33
28:57
-29
26