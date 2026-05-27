«Una situación estúpida»: un futbolista de la selección alemana se enteró por los medios de que no iría al Mundial

Para él es más importante «el contacto con los jugadores y explicarles por qué. Lo correcto es informarles personalmente, en los buenos y malos momentos».

Reconoce que, en una ocasión, la noticia se publicó antes de que él llamara al jugador afectado: «Eso es una tontería, sobre todo para el jugador».

Sin embargo, admite: «No puedo controlar lo que publican los medios, pero creo que hay que hablar primero con cada jugador».

No le importa cómo lo hayan gestionado otras naciones; su único problema es «esa filtración, pero a mí personalmente no me ha molestado demasiado».

Como ejemplo, citó a Robin Gosens, defensa de la Fiorentina no convocado: «Le llamé y eso es importante. Ahora será comentarista en el Mundial y es clave explicarles los motivos para seguir trabajando juntos».