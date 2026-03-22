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«Una sensación increíble»: Nico O'Reilly está en la gloria tras marcar dos goles que dieron la victoria al Manchester City en la Carabao Cup
O'Reilly orquesta el triunfo del City en Wembley
O'Reilly fue el héroe indiscutible del domingo, llevando a su equipo a una reñida victoria por 2-0 sobre los Gunners. Jugó los 90 minutos completos y dominó el partido con 83 toques y una impresionante precisión en el pase del 86 %, completando 43 de sus 50 pases. Además, demostró su presencia física al ganar sus tres duelos aéreos. Sus momentos de gloria llegaron en los minutos 60 y 64, cuando convirtió sus dos únicos disparos a puerta con brillantes remates de cabeza desde dentro del área para asegurar el trofeo.
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El cumpleañero está eufórico tras marcar dos goles
Tras el pitido final, el canterano compartió sus impresiones sobre esta ocasión histórica. Declaró a Sky Sports: «Una sensación increíble. Ganar una final, vencer a este equipo... sabemos lo bueno que es. Tenemos que aprovechar esto, nos dará un buen impulso. Estoy emocionado con lo de hoy. Me cuesta creerlo al ver a toda la afición animando así cuando marqué esos goles. Es una sensación realmente buena y un fin de semana de cumpleaños fantástico». Plasar sus instintos de centrocampista de la cantera en goles a nivel senior en el estadio nacional ante más de 88 000 espectadores hizo que la ocasión fuera verdaderamente inolvidable.
Las esperanzas del Arsenal de conseguir el cuádruple se esfuman ante el dominio de los Cityzens
La derrota del equipo del norte de Londres supone el fin oficial de su ambicioso objetivo de conseguir el cuádruple esta temporada, aunque siguen siendo firmes candidatos en otras tres competiciones importantes. Por desgracia para sus aficionados desplazados, siguen estancados en solo dos victorias en la Copa de la Liga, el número más bajo entre los clubes de élite de Inglaterra. Por el contrario, esta supone la novena victoria en la competición para los ganadores, que han logrado la increíble hazaña de ganar nueve de las diez finales que han disputado desde que el torneo comenzó en 1960. Esta victoria supone, sobre todo, el regreso al podio del gigante de Mánchester tras un año sin títulos, lo que revitaliza a la plantilla después de que su histórica racha de cuatro títulos consecutivos de la Premier League culminara en 2024.
- AFP
Guardiola establece un nuevo récord como entrenador en Wembley
La última incorporación a su reluciente vitrina de trofeos consolida el estatus del club del Etihad como la fuerza dominante absoluta en esta competición nacional durante la última década. Sumar el título de 2026 a sus anteriores triunfos de 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 y 2021 demuestra su increíble regularidad. La Carabao Cup es claramente también el torneo favorito del entrenador Pep Guardiola, ya que ha ganado el trofeo en cinco ocasiones como técnico del City, estableciendo un nuevo y brillante récord en el fútbol inglés. Supera a Brian Clough, Sir Alex Ferguson y José Mourinho, quienes ganaron cuatro títulos cada uno. Cuando finalmente llovió el confeti azul, fue un claro recordatorio de la capacidad innata de la plantilla para rendir bajo presión cuando el título está directamente en juego.
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