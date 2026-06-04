Según estas informaciones, el presidente Florentino Pérez y José Mourinho, que probablemente volverá como entrenador, están muy interesados en el defensa central croata. Antes de las elecciones, Pérez prometió fichar a Mourinho y a Ibrahima Konaté, quien llegará gratis del Liverpool.

Además, Gvardiol puede jugar de lateral izquierdo, posición que fue un talón de Aquiles la temporada pasada. Álvaro Carreras, fichado por 50 millones procedente del Benfica a petición de Xabi Alonso —despedido tras seis meses—, no cumplió las expectativas. Ferland Mendy sufre otra grave lesión y estará varios meses de baja, mientras que David Alaba saldrá gratis.

Riccardo Calafiori, del Arsenal, también interesa por su polivalencia. Fabrizio Romano asegura que ya hubo un primer contacto, aunque su fichaje tampoco será sencillo.