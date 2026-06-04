Según la emisora española Onda Cero, el Real Madrid se ha sumado a la puja por Josko Gvardiol, del Manchester City, jugador que también sonó para el Bayern de Múnich.
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¿Una renovación total de la defensa y aún más competencia para Antonio Rüdiger? Al parecer, el Real Madrid tiene en el punto de mira a otros dos defensas estrella
Según estas informaciones, el presidente Florentino Pérez y José Mourinho, que probablemente volverá como entrenador, están muy interesados en el defensa central croata. Antes de las elecciones, Pérez prometió fichar a Mourinho y a Ibrahima Konaté, quien llegará gratis del Liverpool.
Además, Gvardiol puede jugar de lateral izquierdo, posición que fue un talón de Aquiles la temporada pasada. Álvaro Carreras, fichado por 50 millones procedente del Benfica a petición de Xabi Alonso —despedido tras seis meses—, no cumplió las expectativas. Ferland Mendy sufre otra grave lesión y estará varios meses de baja, mientras que David Alaba saldrá gratis.
Riccardo Calafiori, del Arsenal, también interesa por su polivalencia. Fabrizio Romano asegura que ya hubo un primer contacto, aunque su fichaje tampoco será sencillo.
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Gvardiol ha acallado recientemente los rumores
El contrato de Calafiori con los Gunners dura hasta 2029, pero no fue titular fijo la temporada pasada con Mikel Arteta. En la final de la Liga de Campeones se quedó los 120 minutos en el banquillo. Gvardiol, titular con Pep Guardiola, se fracturó la tibia a principios de año.
Gvardiol, vinculado a los ‘Skyblues’ hasta 2028, admitió ante TheCroatian: «Todos hemos oído los rumores. Soy feliz en mi club, tengo todo lo que necesito. Antes de la lesión, jugaba todos los partidos. Después del Mundial, ya veremos qué pasa». Tras la marcha de Guardiola, las cartas en el ManCity se han barajado de nuevo de cara a la nueva temporada. Según informan de forma unánime los medios de comunicación, su sucesor será Enzo Maresca.
Real: Dumfries podría fichar; el futuro de Rüdiger aún es incierto.
El Real Madrid busca un lateral derecho tras la salida de Dani Carvajal y la demora en la llegada de Trent Alexander-Arnold. Todo indica que el elegido es Denzel Dumfries, del Inter, por quien el club ejercería una cláusula de 20 millones de euros.
Así, la defensa de cuatro que prefiere Mourinho contaría con tres nuevos fichajes. Para el segundo puesto en el centro de la zaga competirían Dean Huijsen, el lesionado Eder Militão, Raúl Asencio y Antonio Rüdiger, quien debe renovar primero su contrato, a punto de expirar. Sky informa de un acuerdo para renovar por un año. Si, además de Konaté, llegara otro central, habría sobreabundancia en la zaga y, por tanto, mucha competencia.