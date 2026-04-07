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Una reacción inusual de Chouameni ante la decisión arbitral en el partido contra el Bayern

A. Tchouameni
M. Oliver
Real Madrid vs Bayern Múnich
Real Madrid
Bayern Múnich
Liga de Campeones
Francia
Inglaterra
España
Alemania

El jugador del Real Madrid lamenta su sanción

El Bayern de Múnich abandonó el estadio Santiago Bernabéu dejando tras de sí interrogantes sobre las causas del desconcierto que mostró el gigante español ante la máquina alemana, aunque mejoró ligeramente tras el golpe del segundo gol, ya que se vio muy frustrado ante la destreza del portero Manuel Neuer.

Tras el final del partido, que el Bayern de Múnich se llevó por 2-1, el internacional francés Aurélien Tchouaméni salió a hablar con amargura y describió lo ocurrido como una dura lección en un momento delicado.

  • Una derrota inesperada... El secreto del tropiezo

    En sus declaraciones en la zona mixta, tras el final del partido, Chouameni no buscó excusas poco convincentes, sino que afrontó la realidad con una franqueza notable, subrayando que el dominio del terreno de juego no significa nada si no se traduce en goles.

    El astro francés declaró a la cadena RMC: «La verdad es que ha sido una noche difícil para todos nosotros. No esperábamos este resultado en nuestro estadio y ante nuestra afición, pero así es el fútbol a este nivel; son los pequeños detalles los que deciden los grandes enfrentamientos».

    Chouameni señaló el principal problema del Real Madrid ante el Bayern, que permitió la victoria del equipo bávaro: la falta de puntería ante la portería.

    Y afirmó con claridad: «Tuvimos ocasiones para marcar y adelantarnos, pero debemos ser más eficaces ante la portería. En partidos como este, si no aprovechas las oportunidades que se te presentan, un equipo de la talla del Bayern de Múnich te castiga, y eso es lo que ha pasado hoy».

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  • La apuesta de la vuelta... ¡Esto aún no ha terminado!

    A pesar de lo sombrío del panorama tras la derrota en el partido de ida, Chouameni intentó infundir optimismo en los aficionados, recordando la identidad del club, que nunca se rinde, y afirmó: «Por supuesto que estamos decepcionados, pero no hay tiempo para lamentarse. Tenemos que analizar rápidamente los errores que hemos cometido. Todavía queda el partido de vuelta, y somos el Real Madrid; iremos a Múnich con un único objetivo: luchar por la remontada y la clasificación. Esto aún no ha terminado».

  • Una ausencia dolorosa... Una explosión inesperada

    Chouameni se perderá el partido de vuelta contra el Bayern de Múnich por sanción, y el jugador francés no entiende el motivo.

    Aunque no suele ser de los que critican el arbitraje, hoy ha roto su costumbre y ha declarado, según el diario Marca, que la tarjeta amarilla que le mostró el árbitro Michael Oliver fue injusta.

    Y declaró: «Para mí, no fue tarjeta amarilla. No hice nada, solo estaba corriendo... Y con todas las faltas que se han cometido antes, esto es injusto».

    Cuando le preguntaron por el jugador que ocuparía su puesto en el partido de vuelta, respondió indignado: «¿De verdad creéis que voy a responder a esa pregunta? Tenemos un equipo fantástico, y cualquier jugador que salga al campo lo hará muy bien. Iremos a Múnich a por la victoria».

    El francés elogió la reacción del equipo a pesar de la derrota y concluyó: «No sé si el resultado fue injusto, pero cuando íbamos 0-2, y en unas circunstancias difíciles, subimos nuestro nivel de juego y creamos más ocasiones. Trabajaremos duro y nos prepararemos bien para el próximo partido».

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