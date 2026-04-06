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Una prueba en la que no hay margen para el error... Arbeloa traza un plan para resistir el arrollador ataque del Bayern

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El entrenador del Merengue encuentra la clave para cerrar la defensa

El Real Madrid afronta uno de sus partidos más complicados de la temporada, en una prueba europea en la que no hay margen para el error, ya que el Bayern de Múnich se impone como una potencia ofensiva letal con unas cifras goleadoras excepcionales.

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, tendrá que buscar la solución defensiva óptima para frenar el arrollador ataque bávaro.

El Bayern de Múnich visita al Real Madrid mañana martes en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, en el estadio del Bernabéu.

  • Militao... la piedra angular

    En un análisis previo al partido, el diario «Sport» señaló la clave defensiva del Real Madrid ante la ausencia de su jugador más importante: el portero Thibaut Courtois.

    Y añadía: «Arbeloa considera que la clave principal para plantar cara a la máquina goleadora del Bayern es el brasileño Éder Militão. El defensa brasileño es, sin duda, la primera opción, gracias a sus cualidades físicas y a su capacidad para leer el juego y gestionar situaciones individuales complejas».

    La confianza de Arbeloa en Militão no surge de la nada, sino de la convicción de que los enfrentamientos de esta envergadura se deciden a menudo en los detalles defensivos, especialmente ante un equipo que ha marcado 100 goles esta temporada en la Bundesliga, con un promedio goleador cercano a los cuatro goles por partido.

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  • Un desafío ofensivo sin precedentes

    El periódico añadía: «Las cifras que ha logrado el Bayern de Múnich esta temporada someten a cualquier rival a una presión enorme. El equipo alemán no se conforma con dominar, sino que traduce ese dominio en goles a raudales, lo que hace que cualquier fallo defensivo resulte muy costoso».

    Y añadía: «Esta realidad obliga al Real Madrid a una organización defensiva muy rigurosa, en la que no hay lugar para el riesgo ni la complacencia. El análisis táctico apunta a la necesidad de reducir los espacios y limitar los contraataques rápidos, aspectos en los que destaca el equipo bávaro».

  • Un regreso decisivo en el momento perfecto

    Este partido coincide con el regreso de Militão tras su lesión, lo que supone un gran impulso tanto anímico como técnico para el cuerpo técnico. El jugador parece estar en condiciones de liderar la zaga, aprovechando su fuerza física y su velocidad para lidiar con los balones largos y los duelos directos. Su presencia devuelve el equilibrio defensivo al equipo y da a sus compañeros una confianza adicional ante una de las líneas de ataque más potentes del continente.

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  • Una apuesta por la solidez

    Sport continuó: «El plan dirigido por Arbeloa se basa en la solidez y la disciplina, frente a un equipo que no da a sus rivales muchas oportunidades para recuperar el aliento».

    Y añadió que «la apuesta es clara: cerrar los espacios, reducir los errores y confiar en Militão como «cerrojo» defensivo capaz de absorber la presión».

    En una noche europea de esta envergadura, los pequeños detalles marcan la diferencia, y cualquier descuido puede costar muy caro ante un equipo acostumbrado a castigar a sus rivales sin piedad.