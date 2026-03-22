El seleccionador nacional Julian Nagelsmann premió su evolución con su primera convocatoria para la selección alemana de cara a los próximos partidos amistosos contra Suiza y Ghana.

Karl se enteró de ello con un poco de retraso. No pudo atender la llamada del seleccionador nacional porque, según él mismo contó, estaba en clase de refuerzo de matemáticas: «Al principio no contesté, pero le devolví la llamada cinco minutos después». Tal y como le pidió Nagelsmann, no quiere «presionarse» en sus primeros días con la selección: «Voy a jugar mi fútbol y espero que todo salga bien para poder estar en el Mundial».

Con el FC Bayern, tras la fase de partidos internacionales, le espera primero un partido fuera de casa contra el SC Freiburg, antes de enfrentarse al Real Madrid en el Bernabéu el 7 de abril. Para Karl, esto no solo supone un viaje al club de sus sueños y —si su plan de carrera sale bien— posiblemente a su futuro, sino también un viaje al pasado. A los diez años realizó una prueba en Madrid, pero finalmente el fichaje no se concretó. Sin embargo, hoy «ya no recuerda muy bien» cómo fue aquello en el Bernabéu, explicó Karl.