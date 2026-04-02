Han concluido todas las fases de clasificación para la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México, con la clasificación de 48 selecciones.

A pesar de que se ha clasificado un número tan elevado de selecciones para el Mundial, la lista carece de grandes equipos, ya que la mala racha de Italia en la Copa del Mundo continúa, al no haber logrado clasificarse por tercera vez consecutiva, mientras que Dinamarca y Polonia también sufrieron una decepción en la fase final.

Gales, Serbia, Camerún y Nigeria participaron en los últimos Mundiales, pero no han conseguido su plaza para la próxima edición.

Esto ha provocado la ausencia de varias estrellas en el Mundial de 2026, que se limitarán a ver el torneo y, tal vez, lamentar no poder participar en él.

El diario «The Sun» ha seleccionado una alineación que incluye a algunos de los jugadores más famosos que se perderán el torneo, con un valor de mercado que alcanza los 600 millones de libras esterlinas.