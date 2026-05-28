Según Fabrizio Romano, Filipe Luis fichará por el AS Mónaco y firmará hasta 2028. Thiago Scuro negoció en secreto con el brasileño, y el Leverkusen se queda sin él.
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¡Una opción ideal que ya no está disponible! El Bayer Leverkusen sufre un revés en la búsqueda de entrenador... ¿y ahora se fija en Glasner?
Según Sky, Filipe Luis era la opción preferida para el banquillo del Bayer 04. Sin embargo, tras su fichaje por el Flamengo, la dirección deportiva, liderada por Simon Rolfes y Fernando Carro, baraja otras alternativas.
Sin embargo, tras su fichaje fallido, las opciones B y C —Oliver Glasner (Crystal Palace) y Andoni Iraola (AFC Bournemouth)— cobran fuerza. Ambos técnicos no renovarán sus contratos y estarán libres desde el 1 de julio.
Glasner, que el miércoles conquistó su segunda copa europea al ganar la Conference League con Crystal Palace, ya había logrado la Europa League con el Eintracht Fráncfort en 2022.
Según Bild, Glasner ve con buenos ojos el banquillo de Leverkusen y ya hay conversaciones avanzadas; este viernes la negociación pasará a fase decisiva.
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Hjulmand estabiliza al Bayer Leverkusen tras la pesadilla de ten Hag
Aunque el Leverkusen aún no lo ha confirmado, la salida de Hjulmand este verano es un hecho, pese a que su contrato vence en 2027. El técnico danés, de 54 años, reemplazó a Erik ten Hag poco después del inicio de la temporada, tras el enfrentamiento de este último con la dirección deportiva, parte del cuerpo técnico y varios jugadores.
Con él al mando, el equipo se estabilizó, pero no alcanzó la Champions. Cayó en semifinales de Copa ante el Bayern, en octavos de la Europa League frente al Arsenal y terminó sexto en la Bundesliga. Resultados insuficientes para mantener su puesto.
El equipo rara vez convenció en su juego y varios fichajes costosos no justificaron su precio. Ahora se busca empezar de cero con un nuevo entrenador.
El AS Mónaco, por su parte, despide a Sebastien Pocognoli tras apenas seis meses: el técnico belga llegó en octubre, pero dos derrotas finales ante Lille y Estrasburgo le impidieron alcanzar competiciones europeas.