Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
FBL-ENG-PR-MAN CITY-MAN UTDAFP
Karim Malim

Traducido por

Una masacre anunciada... Ocho bajas en el Manchester United por el fichaje soñado

FEATURES
Manchester United
M. Ugarte
J. Zirkzee
A. Onana
M. Rashford
T. Malacia
Carlos Henrique Casemiro
J. Sancho
E. Anderson
B. Guimaraes
A. Wharton
S. Tonali
Inglaterra
Uruguay
Países Bajos
Camerún
Brasil
Italia

El gran plan de limpieza

Parece que el Manchester United se encuentra a las puertas de un verano excepcional que podría remodelar por completo la plantilla del equipo, en el marco de un plan audaz liderado por el nuevo propietario, Sir Jim Ratcliffe, cuyo objetivo es provocar una revolución integral dentro de las murallas de «Old Trafford».

Según informa el diario británico «Mirror», la directiva del club se prepara para un mercado de fichajes muy activo, que verá una amplia oleada de contrataciones contrarrestada por la salida de un gran número de jugadores, todo ello en el marco del intento de cerrar un acuerdo multimillonario durante el próximo verano.

Los informes indican que el objetivo principal es fichar a una de las estrellas de la Premier League, en una operación que podría alcanzar los 100 millones de libras esterlinas, lo que lleva a la directiva del United a plantearse la venta de varios de los jugadores estrella del equipo para obtener la liquidez necesaria.

Una recomendación sorprendente... Bruno Fernandes propone a su sucesor en el Manchester United

Fichajes gratuitos... Dos jugadores del Real Madrid y del Barcelona encabezan la lista de oro

Vídeo | Abou Treika da una sorpresa sobre la marcha de Salah... y cita a Klopp

  • Manchester United FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Grandes nombres en la línea de fuego

    Según el diario «The Sun», la lista de posibles salidas incluye nombres de peso, entre los que destacan Rasmus Højlund, Manuel Ogarti y Joshua Zirkzee, además de André Onana y Marcus Rashford.

    Se espera que el Manchester United recaude al menos 60 millones de libras esterlinas con la venta de Højlund y Rashford, sobre todo teniendo en cuenta que existen cláusulas de compra en sus cesiones al Nápoles y al Barcelona, respectivamente.

    Tras la crisis entre Marruecos y Senegal... África cambia para siempre.
    Arbeloa en apuros por culpa de una estrella del Real Madrid


    • Anuncios
  • Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pérdidas calculadas y una crisis financiera aplazada

    Por otro lado, el club podría sufrir pérdidas económicas por la marcha de Ogarti y Zerkzi, mientras que se calcula que la venta de Onana requeriría obtener al menos 19 millones de libras esterlinas para evitar incumplir las normas de rentabilidad y sostenibilidad. Además, la salida de Tyrell Malacia, Jadon Sancho y Casemiro contribuirá a aliviar considerablemente la carga salarial.

    La salida de Casemiro ya se ha confirmado, y se espera que la estrella del Nottingham Forest, Elliot Anderson, sea su sustituto directo en el centro del campo. Sin embargo, el interés del club no se limita solo a este nombre, ya que el United se ha relacionado con varios centrocampistas destacados, como Bruno Guimarães, Sandro Tonali, Adam Warton, João Gomes y Carlos Baleba.

    1.400 millones de euros... ¿Cuál es la verdad sobre la oferta de Beckham para fichar a Ronaldo?

    Una comparación que lo revela todo... ¿Por qué parecen más graves los errores de Arbeloa que las derrotas de Alonso?

  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    El duelo de Manchester... El City entra en escena

    Aunque Anderson es la primera opción, el fichaje no será fácil, dado el interés del Manchester City, que podría intentar suplir cualquier posible ausencia de su estrella Rodri en las próximas temporadas.

    Reforzar el centro del campo es una prioridad máxima dentro del club, independientemente de quién sea el entrenador que asuma el cargo de forma permanente, ya que las previsiones apuntan a la posibilidad de fichar jugadores para esta posición, especialmente si se confirma la marcha de Ogarti junto a Casemiro.

    Por otra parte, la clasificación para la Liga de Campeones es un factor decisivo para financiar este ambicioso plan, ya que el Manchester United ocupa actualmente el tercer puesto en la clasificación de la Premier League, lo que refuerza sus posibilidades de volver a la competición europea.

    Koman recibe un revés antes del Mundial de 2026

    Conte vuelve a pronunciarse sobre su futuro al frente de la selección italiana

  • Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un verano candente... Cambios inevitables

    En cuanto al rendimiento técnico, el capitán Bruno Fernandes sigue ofreciendo un nivel sobresaliente, ya que busca marcar en cinco partidos consecutivos, en un momento en el que la directiva del club ha empezado a pensar con antelación en encontrarle un sucesor a largo plazo.

    En este contexto, ha surgido el nombre de Matheus Fernandes, estrella del West Ham United, como una opción muy seria, sobre todo ante la posibilidad de que su valor de mercado baje en caso de que su equipo descienda, lo que podría acelerar el ritmo de las negociaciones.

    Y ante la posibilidad de que el equipo vuelva a las competiciones europeas, aumenta la necesidad de reforzar la plantilla, sobre todo en las líneas de ataque y defensa, dada la escasez de opciones actuales en comparación con el centro del campo, lo que augura un verano caluroso que podría traer cambios radicales dentro del club.

    En vídeo... Ryan Sharqi desata la polémica con una jugada insólita ante el Liverpool

    Vídeo | Desde 75 metros de distancia... Un portero sorprende a todos con un gol increíble

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Leeds crest
Leeds
LEE