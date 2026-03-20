¿Una mala decisión? A Manuel Ugarte le aconsejan que abandone el Manchester United tras molestar a un emblemático compatriota al rechazar una oferta del Chelsea

Ugarte saltó a la fama en Portugal con el Sporting, donde pasó dos años trabajando con Rubén Amorim. Finalmente se reencontraron en Old Trafford, pero ninguno de los dos vivió su mejor momento en el fútbol inglés.

Ugarte podría haber aceptado el reto de la Premier League unos 12 meses antes de su llegada definitiva a Manchester. Sin embargo, al despedirse de Lisboa, optó por fichar por el París Saint-Germain, en lugar de por el Stamford Bridge.

Se le ha hecho saber que allí pudo haber tomado una decisión equivocada, ya que una carrera que en su día fue prometedora corre ahora un grave peligro de estancarse. Ugarte solo ha sido titular en 29 de sus 49 partidos en la Premier League con el United y le ha costado convencer en varios de esos encuentros.

Según se informa, los Red Devils están preparando una renovación de su mediocampo, y se espera que Ugarte forme parte de ese proceso, ya que se están animando las ofertas y se le está empujando hacia la salida.