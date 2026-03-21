«¡Una locura... una barbaridad!» - Michael Carrick, furioso por las decisiones sobre los penaltis a favor del Bournemouth en el empate del Manchester United

Durante largos tramos del partido en el Vitality Stadium, el United parecía un equipo encaminado a sumar otros tres puntos bajo la dirección de Carrick. Bruno Fernandes transformó un penalti a la hora de juego para dar la ventaja al United, y cuando James Hill desvió un córner hacia su propia portería, el equipo de Carrick parecía dispuesto a afianzar aún más sus opciones de clasificarse para la Liga de Campeones.

Pero entonces llegaron los problemas que tanto enfurecieron al entrenador en sus entrevistas posteriores al partido. En la segunda parte, Amad Diallo fue derribado dentro del área por Adrien Truffert, una jugada que parecía tan clara como algunas de las faltas que ya se habían pitado esta temporada, pero el árbitro Stuart Attwell la ignoró. El VAR le dio la razón, sugiriendo que no hubo suficiente contacto para justificar un penalti. A raíz de esa misma jugada en un extremo del campo, el Bournemouth montó un contraataque y Ryan Christie empató.

«Creía que teníamos lo necesario para ir por delante y estar un poco más cómodos en el partido», declaró Carrick a Sky Sports. «Marcamos el gol, deberíamos haber tenido otro penalti. Si te pitan una, te tienen que pitar la otra. Para mí son prácticamente idénticas, un agarre con las dos manos, así que, de cualquier manera, se ha equivocado en una. Pitar una y no pitar la otra, simplemente no me lo puedo explicar. Es una locura. Por eso se fueron al otro extremo del campo, marcaron y, a partir de ahí, fue un caos, la verdad».