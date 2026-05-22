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¡Una lluvia de goles aviva la última chispa de esperanza! Alemania gana su primera final en el Mundial de hockey sobre hielo

Hat-trick de Leon Gawanke, primer gol en superioridad y, por fin, primera victoria: la DEB superó el primer obstáculo de tres para alcanzar los cuartos del Mundial.

Tras cuatro derrotas, Alemania, dirigida por Harold Kreis, venció 6-2 a Hungría y evitó la eliminación.

El defensa de Mannheim Gawanke, que con su primer gol rompió la sequía alemana en superioridad numérica en el duodécimo intento, firmó un hat-trick (19’, 42’, 50’) en un equipo dominante. Antes habían anotado el berlinés Eric Mik (9'), el delantero de la NHL Lukas Reichel (40') y el debutante en el Mundial de Núremberg Samuel Dove-McFalls (40'), ante 5000 espectadores en Zúrich, para mantener vivas las opciones de la selección alemana de avanzar. Tamas Sarpatki (45') y Janos Hari (58') marcaron para Hungría; en el primero, el hasta entonces sólido portero de la NHL Philipp Grubauer no quedó bien parado en la esquina corta.

  • El sábado se jugará la “final” de cuartos contra Austria. Si ganamos ese partido y el del lunes (20:20 h, ProSieben y MagentaTV) ante la recién ascendida Gran Bretaña, tendremos buenas opciones de avanzar; aún así, la DEB necesita algo de ayuda.

    «Ya sabíamos antes del torneo que teníamos que ganar los tres últimos partidos», declaró el defensa Leon Hüttl en MagentaTV: «Queremos ser el equipo más activo y imponer nuestro juego».

    El seleccionador aún no ha dado minutos al recién convocado Alexander Karachun, quien reemplaza a Daniel Fischbuch, retirado por fractura en la mano. Sorprendió que Grubauer defendiera la portería, pese a que 24 horas después ya les aguarda la “final” contra Austria.

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  • La selección alemana empieza nerviosa, pero luego juega con furia

    La selección alemana empezó nerviosa y su undécimo power-play del torneo no funcionó. Poco después, Mik lanzó con efecto desde la línea azul; delante de la portería, Nicolas Krämmer tapó la visión al portero húngaro Bence Balizs.

    Con la ventaja, el equipo de Kreis dominó en la zona húngara, aunque sin crear muchas ocasiones. En la duodécima ventaja numérica, Gawanke rompió el empate tras un mal control de Loibl.

    «Eso era lo que nos faltaba. Lo sabemos, lo hemos hablado», dijo Krämmer tras el primer tercio. De hecho, la penalización a los húngaros no debería haber existido, pues fue Fabio Wagner quien golpeó en el rostro a Marc Michaelis con su stick.

    En el segundo periodo el dominio se mantuvo y Hungría apenas salió de su zona, aunque el DEB falló varias ocasiones. Reichel, con el 18.º disparo, aumentó la ventaja justo antes del descanso. «Estamos presionando mucho», apuntó el delantero Alexander Ehl.

    Gawanke amplió la ventaja al inicio del tercero. Alemania bajó el ritmo y Hungría evitó el segundo shutout de Grubauer. Se anuló un tanto tras una impugnación alemana por obstrucción a Grubauer. Luego, Gawanke cerró su hat-trick desde un ángulo cerrado.