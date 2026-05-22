¡Una lluvia de goles aviva la última chispa de esperanza! Alemania gana su primera final en el Mundial de hockey sobre hielo

El sábado se jugará la “final” de cuartos contra Austria. Si ganamos ese partido y el del lunes (20:20 h, ProSieben y MagentaTV) ante la recién ascendida Gran Bretaña, tendremos buenas opciones de avanzar; aún así, la DEB necesita algo de ayuda.

«Ya sabíamos antes del torneo que teníamos que ganar los tres últimos partidos», declaró el defensa Leon Hüttl en MagentaTV: «Queremos ser el equipo más activo y imponer nuestro juego».

El seleccionador aún no ha dado minutos al recién convocado Alexander Karachun, quien reemplaza a Daniel Fischbuch, retirado por fractura en la mano. Sorprendió que Grubauer defendiera la portería, pese a que 24 horas después ya les aguarda la “final” contra Austria.