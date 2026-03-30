Una leyenda del Tottenham advierte a los Spurs de que se dirigen a la Segunda División, y que el nuevo entrenador no cambiará su destino de descenso

Waddle expresó su profunda preocupación por la trayectoria del club tras una racha desastrosa que lo ha dejado luchando por mantenerse en la Premier League. El legendario extremo sugirió que incluso la inminente búsqueda de un nuevo entrenador podría ser insuficiente y llegar demasiado tarde para salvar al equipo del descenso.

En declaraciones a 10bet, Waddle respondió a la pregunta de hacia dónde se dirige su antiguo club tras el despido del entrenador interino Tudor: «Parece que hacia la Championship. Estoy realmente preocupado por lo que está pasando en el club. No puedo creer que un club de ese calibre se encuentre en la situación en la que está». Señaló la reciente y catastrófica derrota por 3-0 ante el Nottingham Forest como el momento en el que quedó clara la magnitud del desastre, y añadió: «Tras el resultado contra el Forest, el Tottenham Hotspur es básicamente el favorito para ocupar ese tercer puesto de descenso».