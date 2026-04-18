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Una leyenda del Liverpool insta a fichar a Michael Olise, quien ve como el sustituto ideal de Mohamed Salah en el Bayern de Múnich
¿Es Olise el sucesor perfecto de Salah?
El excentrocampista del Liverpool Smicer ve a Olise como el candidato ideal para sustituir a Salah este verano. El francés, que llegó al Bayern procedente del Crystal Palace en 2024, ha marcado 18 goles y dado 29 asistencias esta temporada, pero Smicer cree que volver a la Premier con los Reds sería perfecto.
«Liverpool sufre por las bandas; perdimos a Luis Díaz y Salah no está a su nivel», afirmó Smicer en BetVictor. «Necesitamos un extremo, y más ahora que Salah se va. Michael Olise me parece ideal: tiene 24 años, conoce la Premier y ya brilla en el Bayern; negociar con ellos será complicado, pero Olise en Anfield sería especial».
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Se acaba una era tras confirmarse la marcha de Salah.
La búsqueda de un sustituto se aceleró tras confirmar Salah el mes pasado, en un vídeo en redes sociales, que esta será su última temporada en Anfield. El “Rey egipcio” se irá como una leyenda: es el tercer máximo goleador del club con 256 tantos, solo por detrás de Roger Hunt e Ian Rush. En nueve años ha conquistado dos Premier Leagues, una Liga de Campeones, una FA Cup y dos Copas de la Liga.
Smicer, héroe de la final de la Liga de Campeones de 2005 en Estambul, afirma que el impacto de Salah lo sitúa al nivel de los mayores iconos del club. «Por supuesto, Steven Gerrard y Mohamed Salah son líderes y jugadores de primera categoría, de talla mundial. Compararlos es difícil, pero Stevie G. es especial: es de aquí, jugó toda su carrera en el Liverpool y tuvo oportunidades de marcharse, pero siempre se quedó».
Cifras increíbles y un legado sin igual
Aunque los lazos locales de Gerrard son especiales, Smicer cree que el rendimiento de Salah desde 2017 marca el estándar para los delanteros modernos. Su partida pone fin a una era histórica para cualquier delantero del Liverpool.
«Las estadísticas de Mo Salah son sencillamente increíbles», añadió Smicer. «Todo el mundo esperaba que marcara 20 o 30 goles cada año y lo daba por sentado. Pero no es tan fácil. Para mí es el mejor extremo que ha jugado en el Liverpool. Recibirá el respeto que se merece; ya sea con una estatua u otro gesto, lo importante es que permanecerá en el corazón de la gente y de los jugadores como uno de los mejores futbolistas de la historia del club».
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El reto de un Anfield sin Salah
Reemplazar a un jugador tan prolífico como Salah exige a alguien con la calidad técnica y la experiencia en la Premier League de Olise, aunque ficharlo del Bayern sería muy costoso. Por eso han surgido alternativas: Jean Diomande (RB Leipzig), Yankuba Minteh (Brighton) y Nico Williams (Athletic de Bilbao) han sido vinculados con Anfield. Con el mercado de verano acercándose, encontrar esa chispa ofensiva sigue siendo prioridad para la directiva del Liverpool.