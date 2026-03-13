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Una leyenda del Chelsea advierte de que el equipo debe realizar un cambio clave para acortar distancias con el Arsenal y el Manchester City
El impacto psicológico de la rotación
En declaraciones a Paddy Power, Joe Cole expresó su preocupación por la falta de continuidad en la portería del Chelsea. Cole reveló que pidió consejo al exguardameta Ben Foster durante la victoria por 4-2 del Chelsea sobre el Wrexham en la quinta ronda de la FA Cup, el 7 de marzo. «Quieres meterte en la mente de un portero», explicó Cole. «Cuando hablé con Ben, me dijo que, sin duda, un portero necesita una racha de partidos, porque ya de por sí es una posición solitaria. Necesitas sentir la plena confianza de tu entrenador». Según Foster, el aspecto mental del puesto requiere «certeza absoluta», lo que hace que los cambios tácticos de Rosenior resulten «bastante extraños» para los observadores experimentados.
- AFP
La actuación irregular de Jorgensen en París
El debate se intensificó tras la derrota por 5-2 del Chelsea ante el París Saint-Germain, donde la actuación de Jorgensen dividió a la opinión pública. A pesar del abultado marcador, Cole ofreció una visión matizada de la noche del joven portero. «Fue un partido notable porque, aunque encajó cinco goles y cometió un error grave, en realidad jugó bastante bien», señaló Cole. Sin embargo, el exextremo advirtió de que los errores individuales se están convirtiendo en un problema sistémico en Stamford Bridge, independientemente de quién sea el titular bajo los palos. «Los porteros del Chelsea tienen que dejar de cometer errores. Se está convirtiendo en algo habitual», añadió.
Acortar distancias con la élite
Para Cole, el nivel bajo la barra es lo que separa al Chelsea de los actuales líderes del fútbol mundial. Señaló la regularidad de Gianluigi Donnarumma, David Raya y Emiliano Martínez como punto de referencia. «Eso es lo que hace falta. Los porteros del Chelsea tienen que alcanzar ese nivel de rendimiento de forma habitual si el Chelsea quiere dar el siguiente paso», insistió. Sin un número uno indiscutible capaz de ofrecer actuaciones de talla mundial semana tras semana, Cole teme que los Blues tengan dificultades para mantener una lucha sostenida por los primeros puestos.
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Rosenior defiende la política de «partido a partido»
A pesar de las críticas, Rosenior se mantiene firme en su enfoque moderno. Al referirse a su estrategia antes del partido de la FA Cup contra el Wrexham, el entrenador descartó las etiquetas tradicionales. «Quizás veo la posición de portero de forma diferente en cada partido», afirmó. Hizo hincapié en que debe existir competencia en todas las zonas del campo, rechazando la idea de que un cambio implique una jerarquía permanente. «Sé que, tradicionalmente, si hay un cambio de portero, se piensa: “Ahora él es el número uno”. No es así en absoluto. Intentaremos elegir el mejor equipo posible para cada partido».
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