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Una leyenda del Arsenal rechaza las críticas de «fallar en los momentos clave» y revela el secreto del éxito de «Los Invencibles», mientras el equipo de Mikel Arteta se prepara para enfrentar al Manchester City
La mentalidad de los Invencibles
Antes del Arsenal-Manchester City, Silva recordó la temporada 2003-04 de los «Invincibles». Figura clave de aquella racha invicta (26 victorias y 12 empates), Silva atribuye el éxito —73 goles a favor y solo 26 en contra— a una negativa colectiva a perder.
«Nadie aceptaba perder, y menos de forma estúpida. La derrota no se toleraba. Si el rival quería ganarnos, debía dar lo mejor de sí. En muchos partidos en los que nos quedábamos atrás, los jugadores no se limitaban a aceptarlo como algo inevitable», explicó Silva en una entrevista con ESPN. Esa férrea determinación fue el sello de una plantilla con figuras como Thierry Henry y Patrick Vieira, y añadió: «Creíamos hasta el último momento e hicimos todo lo posible por darle la vuelta a la situación».
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La genialidad de Arsène Wenger
Mientras otros técnicos recurren a excentricidades en la banda, Silva reveló que Arsène Wenger imponía su autoridad con calma y firmeza. En su octava temporada con los Gunners, Wenger logró su tercer título de liga inglesa, el decimotercer campeonato del club. Su habilidad para manejar egos mundiales fue el «ingrediente secreto» que permitió al equipo prosperar bajo presión durante su campaña de 26 victorias.
«[Wenger] estaba tranquilo. He trabajado con entrenadores que se ponían mucho más nerviosos a la hora de exigir resultados. Pero él sabía cómo gestionar al grupo: sabía cómo “pulsar el botón adecuado” para cada jugador cuando era necesario, ya fuera de forma individual o colectiva», afirmó Silva.
Tras esa fachada se escondía una meritocracia clara. «Transmitía sus ideas de forma sencilla y fácil de entender, pero exigía que todos cumplieran su papel. Si no hacías tu trabajo, te quedabas fuera; ponía a otra persona y no había discusión», añadió.
Ignorar la etiqueta del embotellador
A pesar de los avances de Arteta, tropiezos recientes —como la derrota en casa ante Bournemouth, la final de la Carabao Cup perdida y la eliminación de la FA Cup contra Southampton— reavivaron las críticas que tachan al equipo de «fallar en los momentos decisivos». Silva, sin embargo, lo considera injusto y destaca el resurgimiento del club respecto a temporadas anteriores.
«Los que dicen que el Arsenal “se viene abajo” no han seguido de cerca al equipo en los últimos años. Tras la salida de Wenger nos quedamos fuera de Europa, pero ahora, después de una gran reestructuración, luchamos por los primeros puestos, lo que demuestra fortaleza, no debilidad», afirmó Silva.
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Un llamamiento a los seguidores del Emirates
Tras más de dos décadas sin título, la presión sobre la actual generación de estrellas crece. Deben emular a los héroes de 2004. Silva asegura que los aficionados serán clave para callar a los críticos y llevar al equipo a la victoria ante el imparable Manchester City de Pep Guardiola.
«Luchar por el título tres veces seguidas no es fácil. Genera frustración, sobre todo entre los aficionados, que son muy exigentes pero también nos han apoyado mucho», afirmó la leyenda brasileña. Para él, la unión entre gradas y campo es clave: «Siempre habrá frustración tras una derrota, pero ahora el respaldo de la afición resultará decisivo para que este título, que lleva más de 20 años gestándose, se haga realidad y acalle a los ‘chismosos’».