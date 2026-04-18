Una leyenda del Arsenal rechaza las críticas de «fallar en los momentos clave» y revela el secreto del éxito de «Los Invencibles», mientras el equipo de Mikel Arteta se prepara para enfrentar al Manchester City

Antes del Arsenal-Manchester City, Silva recordó la temporada 2003-04 de los «Invincibles». Figura clave de aquella racha invicta (26 victorias y 12 empates), Silva atribuye el éxito —73 goles a favor y solo 26 en contra— a una negativa colectiva a perder.

«Nadie aceptaba perder, y menos de forma estúpida. La derrota no se toleraba. Si el rival quería ganarnos, debía dar lo mejor de sí. En muchos partidos en los que nos quedábamos atrás, los jugadores no se limitaban a aceptarlo como algo inevitable», explicó Silva en una entrevista con ESPN. Esa férrea determinación fue el sello de una plantilla con figuras como Thierry Henry y Patrick Vieira, y añadió: «Creíamos hasta el último momento e hicimos todo lo posible por darle la vuelta a la situación».