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Aging WC stars GFXGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

¿Una fuente de inspiración para Lionel Messi y Cristiano Ronaldo? Roger Milla, Rafa Márquez y Miroslav Klose, entre otras estrellas veteranas que brillaron en el Mundial

FEATURES
Opinion
Mexico
Cameroon
Portugal
R. Milla
Rafael Márquez
World Cup
L. Messi
C. Ronaldo
Alemania
Argentina
Inglaterra

Desde Roger Milla hasta Peter Shilton, GOAL repasa las actuaciones legendarias de estrellas veteranas en los Mundiales.

Caminar sobre la delgada línea entre ser una leyenda del Mundial que envejece y no saber cuándo retirarse es un arte. Muchos lo han intentado; pocos lo logran. La mayoría de los grandes llegan a tres, quizá cuatro Mundiales. Cuando las piernas fallan, llega el turno de otros.

Así llegamos a 2026: Messi cumplirá 39 años durante el torneo y Ronaldo ya celebró su 41.º cumpleaños en febrero.

Ambos son leyendas que, por sus logros y su nivel actual, merecen seguir jugando con sus países. Pero no son los únicos: otros grandes nombres vivieron momentos clave al final de sus carreras. Algunos fueron memorables; otros, no tanto.

GOAL repasa algunas de estas leyendas veteranas y su rendimiento en sus últimos años en el Mundial...

  • Roger Milla Cameroon 1990Getty Images

    Roger Milla, Camerún

    Milla llevaba casi 15 años jugando al fútbol profesional antes de que el mundo lo conociera. Veloz y con olfato de gol, forjó una brillante carrera en Francia y, a los 38 años, irrumpió en la selección de Camerún.

    Ya había anunciado su retiro a los 36 años, pero una llamada de última hora del presidente de Camerún lo convenció de volver. En Italia 90 fue clave: marcó cuatro goles en cinco partidos y llevó a su país a los cuartos de final, la mejor actuación de una selección africana hasta entonces.

    Participó de nuevo en 1994 y marcó a los 42 años, pero la mayoría lo recuerda por Italia 90, cuando un hombre casi desconocido iluminó el Mundial.

    • Anuncios
  • Peter Shilton EnglandGetty

    Peter Shilton, Inglaterra

    El legado de Shilton con Inglaterra es complejo. En los clubes fue un itinerante, y en 1970 heredó los guantes de portero tras la lesión de Gordon Banks.

    Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad, fue muy eficaz. Inglaterra suele quedar corta en los Mundiales, pero difícilmente se le pueda culpar a Shilton. Así lo demostró en 1990, cuando jugó con 40 años. Ese Mundial se recuerda por la dolorosa eliminación en los penaltis. Aun así, Shilton firmó un torneo sólido y batió el récord de partidos sin encajar gol en un Mundial, con diez.

  • Atiba Hutchinson Canada 2022Getty Images

    Atiba Hutchinson, Canadá

    La presencia de Atiba Hutchinson en el Mundial parece merecida: llegó tras superar momentos muy difíciles. Natural de Brampton (Ontario), vivió los peores años del fútbol canadiense y se mantuvo como pilar de una selección que no encontraba su rumbo. A mediados de la década de 2010 llegó una nueva generación, y él siguió en la plantilla. Para 2022 era ya un suplente en el Besiktas.

    Aun así, su nivel le bastó para estar en la selección y disputar el Mundial a meses de cumplir 40 años. Canadá quedó eliminada tras la fase de grupos, pero Hutchinson vivió su merecido momento de gloria.

  • Pepe PortugalGetty Images

    Pepe, Portugal

    Sorprende la retirada de Pepe. Su presencia como defensa central era tan habitual que parecía que nunca se iba a retirar. Tras dejar el Real Madrid en 2017 aún jugó siete años más.

    En el Mundial 2022 fue clave para una Portugal con talento pero limitada. Fue titular en todos los partidos e incluso marcó en la goleada 6-1 a Suiza en octavos. Después jugó la Euro 2024 con Portugal, pero el Mundial 2022 fue un desenlace más simbólico: a los 39 años, demostró que aún podía aportar a una selección de élite.

  • Rafa MarquezLaLiga

    Rafa Márquez, México

    Márquez es una leyenda del fútbol mexicano: el cuarto jugador con más partidos internacionales en la selección y uno de los cuatro futbolistas que han disputado cinco Mundiales consecutivos. Además, nadie en México ha jugado más partidos en Copas del Mundo que sus 19.

    En 2018, con 39 años, había perdido gran parte de su brillo. México no brilló y, de nuevo, quedó eliminado en octavos. Márquez jugó tres partidos, uno como titular, y las ilusiones deEl Tri se apagaron ante Brasil. No fue el desenlace ideal, pero su legado sigue vivo.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2014-MATCH64-GER-ARGAFP

    Miroslav Klose, Alemania

    Klose nunca fue el delantero más brillante ni el más dotado, pero en 2014 se había vuelto imprescindible para Alemania. Llegó a Brasil con 36 años y ya no era titular en su club, sin embargo Joachim Löw confiaba en él porque sabía cómo aparecer en los momentos clave.

    Marcó ante Ghana en la fase de grupos y, en la semifinal contra Brasil, superó a Ronaldo para convertirse en el máximo goleador de la Copa del Mundo. Alemania ganó el torneo, y Klose cerró su carrera con un récord, una medalla de oro y la prueba de que el timing, la inteligencia y el instinto pueden más que las piernas.