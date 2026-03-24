Ya se ha decidido quién sucederá a Didier Deschamps como seleccionador de la selección francesa tras el Mundial de 2026. El presidente de la Federación, Philippe Diallo, lo ha confirmado ahora en una entrevista con Le Figaro.
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«Una figura que cumple muchos requisitos»: Zinedine Zidane, aparentemente a punto de protagonizar un espectacular regreso como entrenador
«Sí, conozco su nombre», reveló Diallo. «Se necesita una personalidad que cumpla muchos criterios y que también pueda ganarse el apoyo de los franceses». Diallo no concretó a quién se refería exactamente. Sin embargo, casi todo apunta a que Zidane asumirá el cargo. Según RMC Sport, Zidane ya estaría trabajando en la formación de su cuerpo técnico.
Deschamps ya había anunciado a principios de año que dejaría la selección francesa tras el torneo de verano. Zidane lleva tiempo siendo considerado su sucesor; el experto en fichajes Fabrizio Romano reveló en diciembre que ya existía un acuerdo verbal entre el ganador del Balón de Oro de 1998 y la Federación Francesa. «Mi deseo es convertirme algún día en seleccionador de la selección francesa», reiteró Zidane en octubre. Bajo la dirección de Deschamps, Francia se proclamó campeona del mundo en Rusia en 2018.
Zidane fue el último entrenador del Real Madrid
Zidane comenzó en el Real Madrid como asesor y fue ascendiendo hasta llegar al cargo de director deportivo. Adquirió sus primeras experiencias como entrenador en el equipo sub-17 del Real Madrid, antes de hacerse cargo del filial.
Desde enero de 2016 hasta el verano de 2018 dirigió al equipo madrileño en 149 partidos; en marzo de 2019 regresó y volvió a dirigir al equipo hasta el verano de 2021. Desde entonces, no ha tenido ningún puesto como entrenador.
Los éxitos de Zinedine Zidane como entrenador del Real Madrid
Ganadores de la Liga de Campeones
2016, 2017, 2018
Campeón de España
2017, 2020
Ganador de la Supercopa
2018, 2020
Campeón del Mundo de Clubes
2017, 2018