«Una figura que cumple muchos requisitos»: Zinedine Zidane, aparentemente a punto de protagonizar un espectacular regreso como entrenador

«Sí, conozco su nombre», reveló Diallo. «Se necesita una personalidad que cumpla muchos criterios y que también pueda ganarse el apoyo de los franceses». Diallo no concretó a quién se refería exactamente. Sin embargo, casi todo apunta a que Zidane asumirá el cargo. Según RMC Sport, Zidane ya estaría trabajando en la formación de su cuerpo técnico.

Deschamps ya había anunciado a principios de año que dejaría la selección francesa tras el torneo de verano. Zidane lleva tiempo siendo considerado su sucesor; el experto en fichajes Fabrizio Romano reveló en diciembre que ya existía un acuerdo verbal entre el ganador del Balón de Oro de 1998 y la Federación Francesa. «Mi deseo es convertirme algún día en seleccionador de la selección francesa», reiteró Zidane en octubre. Bajo la dirección de Deschamps, Francia se proclamó campeona del mundo en Rusia en 2018.