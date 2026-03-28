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Una fantástica foto de archivo muestra al debutante alemán Lennart Karl abrazando a Julian Nagelsmann cuando era recogepelotas del Bayern de Múnich hace apenas cuatro años
Un ascenso de cuento de hadas en Basilea
El meteórico ascenso de este joven de 18 años alcanzó un nuevo hito el viernes por la noche, durante la emocionante victoria de Alemania por 4-3 sobre Suiza. Sustituto de Leroy Sané en el minuto 63, Karl no mostró ningún signo de nerviosismo y contribuyó a la remontada en los últimos compases. Aunque Florian Wirtz acaparó los titulares con un doblete certero, fueron las carreras directas y la creatividad de Karl por la banda derecha las que ayudaron a desbordar la defensa suiza. Su serenidad en las transiciones bajo presión permitió finalmente a Wirtz encontrar el hueco necesario para marcar el gol de la victoria en el minuto 85.
De la banda al campo
Tras el partido, se hizo viral una imagen nostálgica en la que se veía a un joven Karl abrazando a Nagelsmann durante la etapa del entrenador en el Bayern de Múnich. Tomada hace solo cuatro años, la foto muestra al actual internacional alemán desempeñando sus funciones como recogepelotas mientras Nagelsmann gritaba instrucciones desde el área técnica. La instantánea pone de relieve la increíble rapidez con la que Karl ha ascendido en la jerarquía del Bayern. En unas pocas temporadas, ha pasado de ver a sus ídolos desde la banda a compartir vestuario con ellos.
Impresionado por la calidad del joven
Antes del partido, Nagelsmann reconoció que le habían impresionado las habilidades de Karl durante los entrenamientos. «Me parecieron muy buenas sus sesiones», declaró Nagelsmann, según cita la páginaweb oficial de la DFB. «Es más tranquilo de lo que esperaba y da la impresión de estar muy concentrado. Se ha exigido mucho en los entrenamientos, pero sin pasarse. A su edad, es fundamental que sepa gestionar bien las expectativas. Cuando traes contigo a un jugador tan joven, es porque es muy despreocupado. Me ha causado una impresión muy positiva».
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¿Y ahora qué?
Alemania se prepara ahora para enfrentarse a Ghana el lunes, y los aficionados piden que el joven prodigio del Bayern sea titular por primera vez con la selección absoluta. Tras haberse consolidado como un jugador clave a las órdenes de Vincent Kompany esta temporada, Karl se está convirtiendo rápidamente en una de las promesas más codiciadas del fútbol europeo, y ahora también aspira a ganarse un puesto en la convocatoria de la selección nacional para el próximo Mundial.