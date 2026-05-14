Una exestrella del Chelsea aspira al banquillo del Bayer Leverkusen, que busca reemplazar al sucesor de Erik ten Hag

Hjulmand podría ser destituido en el Bayer Leverkusen tras menos de una temporada completa. El técnico de 54 años llegó tras la repentina marcha de Erik ten Hag, cuando solo se habían jugado dos jornadas, y no ha logrado repetir el título de Bundesliga de 2024.

Las dudas sobre su idoneidad llevan meses creciendo y estallaron tras la dolorosa derrota 3-1 ante el Stuttgart, que casi elimina al Leverkusen de la lucha por la Champions. Aunque su contrato vence en 2027, la directiva podría actuar.