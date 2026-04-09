En el programa «Campeón del Mundo con Galvão» de N Sports, Luizao fue directo al hablar del estado anímico del máximo goleador de Brasil. A pesar de que muchos en el fútbol esperan que Neymar sea el talismán del próximo Mundial, el campeón de 2002 sugirió que los deseos del jugador quizá no coincidan con esas expectativas.

«Creo que Neymar no quiere ir al Mundial», afirmó. El exdelantero, autor de 12 goles en 12 partidos con Brasil y ídolo en el Corinthians, apuntó a una falta de iniciativa del jugador con la selección.