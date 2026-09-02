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Una estrella olvidada del PSG RESCINDE su contrato horas antes del cierre del mercado para poner fin a una pesadilla de cuatro años mientras Luis Enrique continúa con su implacable limpieza de plantilla
Una salida frenética en el último día del mercado de fichajes
Según Record Portugal, el centrocampista de 29 años rescindió su contrato de mutuo acuerdo apenas unas horas antes de que se cerrara el mercado de fichajes de verano. Su salida pone fin a una etapa de cuatro años muy frustrante en la capital francesa.
Sanches llegó al Parque de los Príncipes procedente del Lille en el verano de 2022 con grandes expectativas. A pesar de conquistar el título de la Ligue 1 en su campaña de debut, el premio al Mejor Jugador Joven de la Eurocopa 2016 y ganador del Golden Boy 2016 no logró asentarse. Los persistentes problemas de lesiones limitaron gravemente sus minutos y frenaron su progresión.
Su salida le convierte en el quinto jugador que deja el PSG como agente libre este verano. La despiadada reestructuración de la plantilla de Luis Enrique ya ha provocado un éxodo masivo de jugadores con un papel secundario para cuadrar las cuentas y aligerar el vestuario.
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Un final tranquilo para un capítulo difícil
La rescisión abrupta dice mucho de la urgencia del PSG por aligerar su plantilla. El acuerdo mutuo permite a los actuales campeones de Europa eliminar otro salario no deseado de su masa salarial, al tiempo que concede al internacional portugués total libertad para elegir su próximo destino.
Sanches quedó completamente fuera de los planes de Enrique para la próxima campaña. Después de no lograr dejar una huella duradera en París durante su primera temporada, el centrocampista pasó tres años consecutivos lejos del club, con cesiones temporales para encontrar minutos con regularidad.
Esas cesiones acabaron siendo un fracaso. Sanches sumó un total combinado de solo 31 apariciones ligueras entre sus etapas en la Roma, en la Serie A, el Benfica, en la Primeira Liga, y el Panathinaikos, en la Superliga griega.
La despiadada revolución parisina de Enrique
La salida del centrocampista no es más que una nota a pie de página en un verano histórico de operaciones para el PSG. El club ha emprendido una reconstrucción agresiva, generando una cifra récord de 360 millones de euros en ventas de jugadores. Entre las salidas más destacadas figuran el traspaso de Bradley Barcola al Liverpool, la llegada de Goncalo Ramos al AC Milan y el cambio de Ibrahim Mbaye al Aston Villa.
En lugar de mantener a veteranos sin protagonismo, Enrique ha apostado por una nueva visión táctica mientras el club apunta a una tercera corona consecutiva en la Champions League. La cúpula del PSG ha respaldado con fuerza al técnico español, asegurando los fichajes de Maghnes Akliouche, Ferran Torres y Mika Godts para reforzar la plantilla.
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Una posible tabla de salvación en LaLiga
Ahora sin equipo, Sanches es libre de negociar con posibles empleadores fuera de los límites del mercado de fichajes. El jugador de 29 años estará desesperado por relanzar una carrera que se ha estancado de forma drástica desde sus actuaciones revelación de hace una década.
Un movimiento a España podría ofrecer una vía inmediata de regreso al fútbol de primer nivel. El Sevilla ha sido vinculado con el centrocampista en los últimos días, según Diario de Sevilla, y su recién adquirida condición de agente libre elimina de forma significativa cualquier obstáculo financiero para que el club andaluz cierre un acuerdo.
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