Según informa Sky, el BVB habría mostrado interés en fichar a Nicolo Tresoldi. Hace solo unos días, la cadena de televisión de pago ya había revelado que el jugador de 21 años estaba planeando en privado el siguiente paso en su carrera y que quería fichar en verano por un club que jugara la Liga de Campeones.
Traducido por
¿Una estrella emergente alemana como sucesor de Guirassy? Al parecer, el BVB está trabajando en un fichaje estrella
Según estas informaciones, el entorno de Tresoldi, que actualmente juega en el Club Brugge, ya estaría manteniendo conversaciones a puerta cerrada con clubes de España, Italia y Alemania. En aquel momento no se mencionaron clubes concretos, pero ahora la situación ha cambiado.
Además del BVB, parece que también hay interés por parte del Bayer Leverkusen de la Bundesliga, aunque solo se concretaría si Christian Kofane se marcha. En la Premier League, se relaciona a Arsenal y Tottenham con Tresoldi.
Según Sky, el internacional alemán sub-21 estaría disponible por una suma de traspaso de entre 25 y 30 millones de euros. Una cifra que sería perfectamente viable para el BVB si Serhou Guirassy abandonara el club en verano. Y es que, en ese caso, el BVB ingresaría al menos 35 millones de euros por la salida de su delantero estrella.
- IMAGO / Kirchner-Media
BVB: ¿Se avecina la marcha de Serhou Guirassy este verano?
Según el diario «Bild», la cláusula de rescisión del jugador guineano rondaría esa cifra, aunque solo se aplicaría a los principales clubes europeos: Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea o Liverpool.
Hasta la fecha no se sabe nada sobre un posible interés de estos clubes, aunque al parecer el AC Milan y el Tottenham habrían mostrado interés en fichar al jugador de 30 años. Además, se dice que el hermano y agente de Guirassy ya habría ofrecido activamente al delantero este verano a clubes con gran poder adquisitivo de Arabia Saudí, con el fin de permitirle conseguir el último gran contrato de su carrera.
En los casos mencionados, el BVB, con el que Guirassy tiene contrato hasta 2028, podría negociar libremente una cláusula de rescisión y tendría la sartén por el mango en caso de que el delantero deseara cambiar de equipo. Según el diario Bild, Guirassy no quiere tomar una decisión sobre su futuro hasta el final de la temporada, es decir, como muy pronto a finales de mayo.
- Getty Images
Tresoldi está cuajando la mejor temporada de su carrera, ¿y nunca jugará con la selección alemana?
Mientras tanto, Tresoldi está cuajando ya la mejor temporada de su aún joven carrera. No fue hasta este verano cuando fichó por el Brujas procedente del Hannover 96, donde firmó un contrato hasta 2029 y ha tenido un gran impacto. En 48 partidos oficiales, suma actualmente 14 goles y cinco asistencias; además, ha debutado en la Liga de Campeones y ya ha demostrado allí su talento (3 goles en 10 partidos).
Sus actuaciones no solo han llamado la atención de clubes de talla internacional, sino también de otras grandes selecciones nacionales. Aunque Tresoldi ha pasado por todas las selecciones juveniles alemanas desde la sub-19, aún no ha disputado ningún partido internacional con la selección absoluta. Por eso, según se rumorea, las federaciones de fútbol de Argentina e Italia estarían intentando atraerlo. Tresoldi nació en Cagliari y su madre es argentina. Sin embargo, la prioridad para Tresoldi sigue siendo una carrera internacional con Alemania.
Para la selección sub-21 de Antonio Di Salvo, Tresoldi es algo así como un seguro de vida. En la actual fase de clasificación para la Eurocopa, suma seis goles en seis partidos. Recientemente marcó dos tantos contra Irlanda del Norte; el martes se disputará el gran duelo y la final anticipada por el pase a la Eurocopa contra Grecia.
Nicolo Tresoldi: Datos de rendimiento y estadísticas
Club Partidos Goles Asistencias Hannover 96 80 14 6 Club Brujas 48 17 5