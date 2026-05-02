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Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

Una estrella del Real Madrid le pide a Álvaro Arbeloa que no vuelva a contactarle tras un encuentro «desagradable» y una «discusión acalorada»

Real Madrid
Álvaro Arbeloa
Primera División
D. Ceballos

El ambiente en el Real Madrid ha explotado tras un fuerte enfrentamiento entre Dani Ceballos y el entrenador Álvaro Arbeloa. La tensión en Valdebebas crece mientras el excentrocampista del Arsenal pide que le dejen en paz tras romper su relación profesional.

  • Polémica explosiva en el campo de entrenamiento

    Según «Marca», Ceballos y Arbeloa protagonizaron un fuerte enfrentamiento en Valdebebas. El mediocampista, frustrado por no ser convocado desde su regreso de una lesión en abril, perdió los estribos y solicitó el encuentro, que terminó en discusión.

    El centrocampista, de 29 años, solicitó el encuentro, pero este derivó en una fuerte discusión. Después, Ceballos regresó al grupo y anunció que no quiere que Arbeloa vuelva a contactarlo. La relación, según el informe, es irreparable.

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  • Deportivo Alaves v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Excluido de la convocatoria para el partido

    Las consecuencias inmediatas se vieron el viernes: Ceballos no entró en la convocatoria del Real Madrid para visitar al Betis. Sin él, el equipo de Arbeloa empató 1-1 tras encajar en los últimos minutos, un golpe para sus aspiraciones. El resultado acercó aún más al archirrival Barcelona a su segunda Liga consecutiva.

    Fuentes internas indican que Ceballos seguirá entrenando, pero no será convocado para los cinco partidos restantes, lo que adelanta el final de su temporada en un momento sin títulos para el club.

  • ¿Conflicto estratégico o enfado auténtico?

    Se rumorea que algunos directivos del Real Madrid creen que el arrebato de Ceballos fue calculado: quizá buscó provocar a Arbeloa para justificar su falta de minutos y forzar su salida en verano.

    Le queda un año de contrato y, tras rechazar al Marsella, su regreso al Betis parece cada vez más probable.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    ¿Mourinho a la espera?

    La disputa llega en un mal momento para Arbeloa, ya bajo presión. Desde que reemplazó a Xabi Alonso en enero, ha dirigido 23 partidos y ganado 14, pero la eliminación de la Liga de Campeones a manos del Bayern de Múnich ha puesto en riesgo su puesto. Se rumorea que Florentino Pérez busca sustitutos.

    Mourinho, ahora en el Benfica, es el favorito y ya ha respondido a las especulaciones. Con el vestuario dividido y la Liga escapándose, un cambio en el banquillo del Bernabéu parece inevitable.

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