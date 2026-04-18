(C)Getty Images
Traducido por
Una estrella del Chelsea ficharía por el West Ham en verano, pero solo si el equipo se mantiene en la categoría
Disasi, dispuesto a comprometerse con el proyecto de los Hammers
El defensa de 28 años llegó a los Hammers en invierno tras un pago de 2 millones de libras por su cesión, y ya es clave en la zaga de Nuno. Según The Athletic, fuentes cercanas aseguran que Disasi negociará un contrato a largo plazo al final de la temporada. Tras un paso complicado por el Chelsea y pocos minutos en su cesión al Aston Villa, el exjugador del Mónaco ha renacido en el este de Londres.
- Getty Images Sport
La permanencia es clave para los planes de fichajes de Nuno
Fichar a Disasi sería clave para Nuno, pero todo depende de la clasificación. El West Ham lucha por no descender y, si cae a la Championship, perdería al francés. Disasi quiere jugar en la élite y solo se quedará si los Hammers permanecen en la Premier. Nuno, que ha forjado una buena relación con el central, quiere retenerlo. Pero las consecuencias económicas y deportivas del descenso hacen que su salida dependa de que el club se mantenga en la categoría en las últimas jornadas.
Nuno elogia la inquebrantable confianza de Disasi
En la previa del partido contra el Crystal Palace, Nuno elogió el impacto de Disasi desde su llegada. Aunque el defensa llevaba tiempo sin jugar en el Chelsea, el técnico mantuvo su confianza: «Llegó con mucha confianza y creyendo en sí mismo. Créanme, Axel nunca ha perdido la confianza. Es muy positivo y llegó comprometido a ayudar, consciente de nuestra situación», declaró Nuno a los periodistas.
Sobre los altibajos que vivió el zaguero en otros clubes, el técnico luso sentenció: «En la vida hay altibajos, decepciones y momentos de felicidad; esa es la realidad. No se trata de que te hayan descartado ni de demostrar nada a nadie».
- Getty Images Sport
Las repercusiones para Mavropanos
La decisión sobre el futuro de Disasi no afecta solo a él; también podría influir en el de su compañero en la defensa, Konstantinos Mavropanos. Ambos han formado una dupla sólida que ha atraído la atención de varios clubes de primera división. En el club crece la idea de que, si Disasi ficha de forma definitiva, animará al internacional griego a rechazar ofertas y quedarse en el London Stadium. Desde la llegada de Disasi, Mavropanos ha mejorado tanto que varios rivales de la Premier League ya muestran interés.