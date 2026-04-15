getty
Traducido por
Una estrella de la Bundesliga responde al interés del Arsenal y del Manchester City tras una valoración de traspaso «astronómica»
Dos equipos de la Premier League se fijan en Brown
El Eintracht pide por Brown una cifra récord similar a la que el Chelsea pagó por Marc Cucurella. El internacional alemán ha brillado otra vez en el Waldstadion, y se rumorea que Arsenal y City podrían ficharlo este verano para la Premier League.
- Getty Images Sport
Concienciación sobre los intereses de las élites
Sin embargo, el defensa asegura que los rumores sobre un posible fichaje por un equipo de Londres o Manchester no le distraen de sus responsabilidades en Alemania. Aunque reconoció haber visto los titulares, se mantiene concentrado en sus obligaciones en el Deutsche Bank Park.
En declaraciones a SportBILDsobre los rumores que le vinculan con los dos principales clubes de la Premier League, Brown dijo: «Sí, te enteras de cosas así, pero no me influyen. Me estoy concentrando en los objetivos que están bajo mi control. Nada más me interesa en este momento».
«Mi atención se centra por completo en el Eintracht»
Un fichaje de 65 millones de euros sería una cifra récord y situaría al joven entre los defensas más caros de la historia. A pesar de la presión, el lateral izquierdo insiste en que su prioridad es el terreno de juego, no los rumores de traspaso.
Al referirse al precio que se baraja y a sus planes para el final de la temporada, Brown añadió: «Es una suma realmente astronómica. Pero, sinceramente, no le doy ni una sola vuelta a cifras como esa, ni a la posibilidad de un traspaso este verano.
Solo pienso en el Eintracht y en lograr la clasificación a Europa. Después, ojalá esté en la selección para el Mundial. Ya veremos qué pasa en verano; en el fútbol es difícil planificar, así que no me obsesiono».
- Getty Images
Las esperanzas del Mundial asoman
Brown ha sido uno de los pocos aspectos positivos en la irregular campaña del Frankfurt, séptimo en la Bundesliga con 42 puntos tras 29 jornadas. Su buen estado de forma y serenidad lo mantienen en la mira del Real Madrid, el City y el Arsenal. Un buen cierre liguero y una posible convocatoria para el Mundial podrían decidir su futuro este verano.